¡Córranle, paisanos! Autos ‘chocolate’ serán regularizados en Michoacán hasta el 31 de diciembre

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este viernes la regularización de los autos ‘chocolate’ en Michoacán, esto a petición del gobernador de ese estado, el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.

Sin embargo, el mandatario aclaró que el proceso tendrá una condición:

“Vamos a poner un límite, hasta el 31 de diciembre, los que entren hasta el 31 de diciembre porque vienen ahora nuestros paisanos y a lo mejor van a traer sus carros y que se les regularice”, dijo en un evento de inauguración de un cuartel de la Guardia Nacional en Zitácuaro.

El mandatario señaló que las unidades beneficiadas serán las que se utilizan para trabajos del campo y para transporte privado.

López Obrador pidió la comprensión de la industria automotriz de México pues, afirmó, no todas las personas tienen los recursos para adquirir vehículos nuevos.

“Todos tenemos derecho a ser felices y yo estoy seguro que ellos van a entender que necesitamos buscar el bienestar de todo el pueblo, no ser egoístas y no solo estar pensando en los negocios, que no nos domine la ambición al dinero”, remarcó.