‘No es que Ómicron sea terrible, es que se abandonó a los pobres del mundo’: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que la situación mundial derivada de la nueva variante de ómicron se debe al abandono de los pobres del mundo.

“No es que sea terrible la nueva variante, Ómicron, es que se abandonó a los pobres del mundo. Se creó el mecanismo Covax para que los países pobres contaran con vacunas y resulta que hoy ese mecanismo ha distribuido el 5 por ciento de todas las vacunas aplicadas”, sostuvo.

El mandatario explicó que este tipo de problemas se deben a la desigualdad a nivel global, por ello remarcó la importancia de vacunar a toda la población del país, poniendo especial énfasis en las comunidades pobres.

“No confiarnos, atender el rezago, lo que está pasando con la nueva variante es que no llegaron las vacunas a África, de cada 100, en África hay 6 vacunados en promedio”, afirmó.

Expuso que con motivo de los pagos de pensión que se están llevando a cabo en comunidades lejanas por funcionarios de gobierno, y con el apoyo de gobiernos estatales, se está aprovechando para vacunar a los habitantes de esas zonas.

“Tenemos que seguir vacunando en comunidades muy apartadas porque se ha avanzando bastante en la vacunación, aquí en la Ciudad de México está casi al 100 por ciento pero hay estados en los que tenemos todavía que seguir visitando pequeñas comunidades”, mencionó.

Aseguró que el país cuenta con las vacunas suficientes para implementar un plan de reforzamiento a los sectores que lo necesiten.

“Nosotros no queremos que nadie se quede sin vacuna, no se descarta el refuerzo para adultos mayores, lo mismo para los maestros, se van a reforzar algunas vacunas que de acuerdo a las investigaciones necesitan ese refuerzo, no va a tardar mucho, tenemos vacunas para reforzar, para todo el plan de reforzamiento”.