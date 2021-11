Gerardo Lozano: ‘Dejé la ASF porque David Colmenares cambió las reglas del juego’

Gerardo Lozano Dubernard renunció a su cargo como director del área de Cumplimiento Financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), luego de señalar que la nueva norvativa interna abre paso a la opacidad y la arbitrariedad.

El funcionario aseguró este miércoles que, antes de su salida, conversó con el auditor superior David Colmenares, a quien reclamó por “cambiar las reglas del juego”.

“Tuvimos una plática donde los dos acordamos que no podíamos seguir trabajando juntos. Yo finalmente se lo dije (a Colmenares), tú cambiaste las reglas del juego. Cuando me invitaste a trabajar a la ASF, yo quería ser un actor para hacer que las cosas sucedan. Yo no hago las denuncias, yo simplemente jalo la carreta, pero también es importante saber jalar la carreta”, contó Lozano en entrevista con Grupo Fórmula.

El funcionario señaló que se han eliminado las facultades de las áreas auditoras para crear dictámenes técnicos con los cuales se pueden presentar denuncias penales. Esto convierte a dichas áreas en “maquiladoras de auditorías”.

Con los cambios, esa facultad pasa a manos de la auditoría especial de seguimiento, que se encarga de revisar documentos que entregan a entes fiscalizados para intentar aclarar observaciones hechas en los informes de resultados, destacó en la entrevista.

Todos esos cambios contravienen artículos de la Ley de Fiscalización y del Código Nacional de Procedimientos Penales, además de que concentran el poder en una sola área, lo cual puede abrir la puerta a la opacidad y la arbitrariedad, puntualizó Lozano.