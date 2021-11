PRI se abre y dice que sí debatirá la reforma eléctrica y la electoral

El PRI no va ni le apuesta a una ruptura con Morena y la 4T, “nosotros, y hablo como PRI, tenemos una nueva forma de política en la Cámara de Diputados; ellos tienen cerrazón, nosotros tenemos resistencia”, aclaró Rubén Moreira, líder tricolor en San Lázaro.

“Eso es, tal vez, lo que ellos busquen, la ruptura, pero nosotros queremos romper el pernicioso círculo de la polarización del país, y si nosotros predicamos el debate, los argumentos, la discusión, hacerle caso a los mexicanos, pues no podemos decir que ésta es una venganza de unos contra otros, no. Esto es más serio”, explicó.

A pesar de “la cerrazón del gobierno y el partido oficialista”, en la reforma eléctrica y la electoral, “no, no vamos a la ruptura, vamos por el diálogo; nosotros estamos listos para ir y dar el debate, acudiremos y daremos la pelea, con argumentos”.

Recalcó que “nosotros estamos pidiendo desde ahora que se debatan las cosas, no somos iguales que ellos. Si nosotros ahora dijéramos que no va a haber jamás ya debate, pues tendríamos siempre esta circunstancia, y en esta circunstancia quien pierde son los mexicanos”.

“A nosotros, los partidos políticos, nos respaldan nuestras posiciones ideológicas, nos respaldan nuestros militantes, pero sobre todo buscamos decirle al país que nuestro ideario es el correcto; me refiero a cualquier reforma, no sólo a la eléctrica, me refiero a cualquier reforma”, insistió.

Sobre la electoral, precisó que “si se da esa reforma, claro que iremos y ahí estaremos, precisamente para acabar con la sobrerrepresentación que le da a Morena y a sus aliados esa mayoría de ficción”.

En cambio, el PAN y el PRD anticiparon que con lo que sucedió con la aprobación del Presupuesto de Egresos 2022, sin un solo cambio propuesto por la oposición, las pretendidas reformas del presidente López Obrador “están muertas” y que no participarán siquiera en su debate.

Pero el priista Rubén Moreira insistió que lo que el PAN y el PRD señalan es que “si esas actitudes se repiten cuando se quiere discutir cualquier cosa, pues sí matan todo. Pero nosotros hemos dicho que esperaremos el parlamento abierto para un debate. No podemos ser como ellos, es más, no somos como ellos, ni estamos a revanchismos”.

Estimó que lo que el PAN quiere dar a entender, “yo supongo, es que esa forma de hacer política no es la correcta, y que, si así vamos a otras reformas, no solamente a una eléctrica, a la de la Guardia Nacional o a la electoral, las cosas no van a funcionar. Está diciendo que, de persistir este tipo de actitudes, es muy difícil llegar a una solución de los problemas”.

Remarcó que “nosotros representamos a la mayoría de los mexicanos y esa mayoría de ficción de la 4T la vamos a tratar de destruir en la futura reforma electoral, si es que hay; por eso el ciudadano no entiende lo que pasa. Ellos tienen diputados de más, diputados ficción, eso es lo que tienen nada más”.

Esa mayoría impuso “su interés por destinar un gran porcentaje del Presupuesto 2022 a sólo cuatro grandes obras y a cuatro programas sociales que usa con fines electoreros”.

Por el PAN, el coordinador, Jorge Romero, resumió: “Es por sentido común, así no puedes tú solicitarle a la otra parte que se siente a una mesa para poder dialogar otras reformas, negando por completo los temas que nos interesan en el PEF 2022″. En tanto, el líder del PRD, Luis Espinosa, aclaró que, “si no hubo diálogo, negociación ni convencimiento con el presupuesto, no habrá diálogo, no habrá convencimiento y tampoco habrá construcción en las reformas constitucionales que vienen”.

Desde la tribuna, en la madrugada del domingo, el diputado panista Jorge Triana recalcó: “Cuando venga el Presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenle que está muerta, la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador”.