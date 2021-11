‘No quieren dejar de robar’: Así dice AMLO que respondería a Biden si pregunta por la reforma eléctrica

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este miércoles que en su próximo encuentro bilateral con su par en Estados Unidos, Joe Biden, explicaría el tema de la reforma eléctrica si le preguntan.

“No está en la agenda pero si surgiera, nosotros lo explicaríamos. (...). No me va a costar ningún trabajo (y) en el caso de que me dijera algo, le diría: presidente, es que no quieren dejar de robar y, dígame, ¿qué se hace en estos casos? ¿Me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo?”, dijo en la ‘mañanera’.

En ese sentido, el mandatario detalló que no emitirá recomendaciones ni consejos a otros gobiernos, por lo que el asunto de su propuesta de reforma compete a las y los mexicanos.

Esta reunión se dará en el marco de la Cumbre de Líderes de América del Norte —Estados Unidos, Canadá y México— se llevará a cabo el próximo 18 de noviembre en Washington D. C.

Es por ello que habrá una reunión presencial entre el presidente Biden, el primer ministro Justin Trudeau y el mandatario mexicano. Esta ‘cita’ tendrá una duración de dos horas.