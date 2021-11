Inspectores aeronáuticos verifican sin tener licencia ni el conocimiento

Hasta hace unos meses, la AFAC no contaba con el personal necesario para garantizar la vigilancia de las aeronaves. (Cuartoscuro)

Desde mediados de octubre, algunas de las licencias de los inspectores verificadores aeronáuticos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) perdieron su vigencia y, pese a ello, continúan con las inspecciones a las aeronaves que tenían previstas.

De acuerdo con el testimonio de inspectores aeronáuticos consultados por El Financiero, las revisiones que realiza el personal contratado durante este año no están avaladas por las licencias vigentes, además que los nuevos técnicos aeronáuticos no cuentan con la capacidad para realizar las inspecciones de forma correcta.

“Están saliendo sin credencial vigente de inspector. Hay gente que no cubre con el perfil de verificador, como sobrecargos, que están realizando verificaciones”, indicó una de las fuentes de la AFAC que pidió el anonimato.





Los inspectores verificadores aeronáuticos se encargan de revisar que las características de una aeronave, al ingresar al país, cumplan con todas las especificaciones de seguridad; además que, de forma periódica, también se realizan verificaciones a los aviones de aerolíneas, taxis aéreos, aerolíneas ejecutivas, entre otros operadores aéreos en el país.

Hasta hace unos meses, la AFAC no contaba con el personal necesario para garantizar la vigilancia de las aeronaves. Además de ello, otras deficiencias fueron halladas por la autoridad estadounidense y México fue degradado a categoría 2 en seguridad.

Pese a ello, las irregularidades continúan al interior de la autoridad aeronáutica mexicana. No solo no han aumentado los salarios a los inspectores, que son considerablemente más bajos que otros puestos similares en la iniciativa privada, sino que no cuentan con la capacitación necesaria y, además, realizan revisiones sin licencias.

Otra fuente consultada denunció que la autoridad pretende cambiar el perfil de ingreso de los inspectores verificadores para favorecer a personas cercanas al encargado de la Dirección de Seguridad Aérea de la AFAC.

“Como siempre, el compadrazgo nunca termina”, puntualizó.

El gobierno prevé recuperar la categoría 1 de seguridad aérea durante el primer semestre del siguiente año, por lo que las aerolíneas mexicanas no podrán abrir nuevos vuelos hacia Estados Unidos hasta que ello ocurra.

Esto ocasionó que la participación de aerolíneas estadounidenses aumente, mientras que las mexicanas no lo han logrado por no cumplir con los estándares internacionales.