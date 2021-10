Estados y municipios deben aclarar 10 mil 500 mdp de 2020

En la revisión del rubro del gasto federalizado, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) registró que tan sólo en los informes de las auditorías de la primera y segunda entregas de la Cuenta Pública 2020, los estados, municipios y alcaldías de la CDMX tienen pendientes de aclarar 10 mil 495.8 millones de pesos.

Al entregar ayer a la Cámara de Diputados el segundo paquete de auditorías de la Cuenta Pública 2020, precisó en su informe que, de las 588 auditorías realizadas al gasto federalizado, en la primera entrega de junio y la segunda de ayer, 322 se hicieron a los gobiernos de los estados y 101 a municipios y alcaldías de la Ciudad de México.

Informó a los legisladores que de los 10 mil 495 millones de pesos por aclarar, “dieron origen a 85 solicitudes de aclaración con un importe de 6,339.6 mdp y 244 pliegos de observaciones con 4,156.2 mdp”.

Entre las observaciones, se señala que existen falta de documentación justificativa o comprobatoria del gasto, pagos improcedentes o en exceso, pago de remuneraciones indebidas o injustificadas al personal, recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados, comprometidos o sin ser reintegrados a la Tesorería; transferencia de recursos a otras cuentas bancarias, deducciones a las participaciones federales no justificadas y otras.

Destacan las irregularidades en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (CDMX), en el que, con 33 auditorías y una muestra observada de 5 mil 504 millones de pesos, se encontró que hubo irregularidades como la falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto por 134.1 mdp. Recursos o rendimientos financieros no ejercidos, devengados o sin ser reintegrados a la Tesorería por 85.3 mdp; bienes adquiridos no localizados o servicios no realizados por 28.5 mdp; “otros conceptos” como la falta de amortización de los anticipos, obra pagada no ejecutada o de mala calidad, así como penas convencionales no aplicadas por 6.1 mdp.

En su exposición a los diputados, el titular de la ASF, David Colmenares, explicó que en la Auditoría ya se cuenta con tecnología para “detectar facturas emitidas por dependencias públicas locales a empresas fantasma o fachada”.