‘Inversionistas tienen los ojos puestos en México’: Clouthier

La titular de la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier, afirmó que no ha recibido “un reclamo específico ni directo” en torno a la reforma constitucional en materia eléctrica y aseguró que los inversionistas “tienen puestos los ojos” en nuestra economía.

Al comparecer en el Senado como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno, no quiso fijar una posición en torno a la reforma eléctrica, ya que “no acostumbro jugar al futuro, acostumbro jugar al presente, y yo no puedo saber qué van a definir y a decidir ustedes. Ustedes han tenido aquí al responsable de la CFE, no necesitan intermediarios para que yo le pregunte. Puede hacerlo usted de forma directa”.

Así respondió a la panista Xóchitl Gálvez, quien previamente le cuestionó en torno a la propuesta presidencial, la cual cancela el autoabasto de energía limpia. “¿Usted ha advertido a Manuel Bartlett de esta lógica en que la economía está caminando hacia la economía verde?”.

Con respecto al tema de la reforma energética, refirió que los tratados internacionales que México ha firmado con otros países contemplan acuerdos de protección a la inversión.

“Lo que diría yo, lo que hemos encontrado es que el interés de seguir invirtiendo en nuestro país está latente. Acabamos de estar en una visita en Italia para promover no solamente la inversión, aprovechando eso, y ahí nos trajimos a inversiones importantes o intención de inversiones importantes”, agregó.