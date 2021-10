Crítica a la izquierda no era sobre López Obrador, sino contra oportunistas: Irma Sandoval

La crítica contra representantes de la izquierda que tienen cargos del más alto nivel no fue dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, aseguró Irma Eréndira Sandoval, exsecretaria de la Función Pública, a través de su cuenta de Twitter.

“Mis comentarios críticos en la Feria del Libro no van dirigidos hacia@lopezobrador_ sino hacia los oportunistas que le mienten al Presidente”, apuntó en la red social. Sandoval dijo que celebra el compromiso que el mandatario tiene con la democracia.

La semana pasada, la también investigadora de la UNAM participó, de forma virtual, en la presentación de la publicación Izquierdas del mundo, ¡uníos! en la Feria Internacional del Libro, donde afirmó que hace “falta que líderes de izquierda al llegar al más alto nivel tengan apertura a la autocrítica”, así como se debería de apostar a nuevos cuadros, y no estar recolectando “de la basura priista personajes de derecha”.

Mis comentarios críticos en la Feria del Libro no van dirigidos hacia @lopezobrador_ sino hacia los oportunistas q le mienten al Presidente. Celebro su compromiso c/la democracia y reafirmo la necesidad de llamar las cosas x su nombre antes de q sea tarde.https://t.co/v2zmuvPL1g pic.twitter.com/SJarUuz9ag — Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) October 26, 2021

En tanto, López Obrador respondió al comentario al ser cuestionado en su conferencia del lunes.

“No, no, no. Pues es que todos tenemos derecho de manifestarnos, y hay que expresar lo que sentimos, no guardarnos las cosas... Expresarnos con libertad, la libertad que no se implora, se conquista, hay que decir lo que uno piensa”, respondió cuando se le preguntó si la opinión de la exfuncionaria era resentimiento porque le pidió dejar el cargo en junio pasado.

Sobre si le falta autocrítica, el mandatario replicó que “pues a lo mejor sí, pero tenemos muchos críticos y ahí se empareja”.