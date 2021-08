‘¿Cubrebocas? Que lo usen los enfermos’, dice Noroña en reaparición pública tras padecer COVID

El diputado federal del Partido del Trabajo (PT), Fernández Noroña, reapareció en público tras haber superado el COVID-19, pero ¡lo hizo sin cubrebocas!.

Al asistir al informe de actividades del presidente del Senado, Eduardo Ramírez, el legislador fue cuestionado sobre su estado de salud.

“Me siento a toda madre, ayer me fui a la montaña. No estoy enfermo, ¿por qué habría de usar cubrebocas, si estoy sano? que usen cubrebocas los enfermos”, comentó el diputado.

Además, mostró ante los medios de comunicación los resultados de su prueba negativa de COVID.

Su actitud le ha generado diversas críticas en redes sociales debido a que México se encuentra en medio de una tercera ola de COVID con un número acelerado de contagios, 24 mil 975 nuevos casos en las últimas 24 horas.

Pero no es la primera vez que causa polémica por su comportamiento frente a la pandemia, pues en mayo del 2020, posteó una foto en redes sociales señalando que “me vale que se burlen de cómo es que me puse el cubrebocas, no se enteran que lo hice a propósito. Es una medida absurda, ridícula e ineficiente”.

"¿Por qué debería usar cubrebocas si estoy sano? Que lo usen los enfermos", Fernández Noroña



pic.twitter.com/pHgi8TKjtW — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) August 12, 2021