INE prevé ‘ganar puntos’ con la ciudadanía tras consulta contra expresidentes

Al igual que ocurrió con la elección del pasado 6 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) saldrá fortalecido tras la consulta popular porque está siendo acompañado por la ciudadanía, destacó el consejero presidente Lorenzo Córdova, durante la conferencia de prensa ofrecida por integrantes del Consejo General, en vísperas del ejercicio a realizarse el próximo domingo.

“Va a ser un INE fortalecido una vez más porque de nueva cuenta el INE está trabajando de la mano de la ciudadanía. Yo sé que hay a quien apuesta a desprestigiar las instituciones, allá ellos, yo sé que el INE le resulta incómodo, el INE no trabaja para ellos, trabaja para los ciudadanos… Estoy seguro que volveremos a tener el reconocimiento internacional y nacional de que ganó la ciudadanía y su instituto nacional”, expresó Córdova.

Recordó que tras la elección, se tenía una confianza de 60 por ciento, y tras la elección intermedia creció al 70 por ciento.

El consejero presidente resaltó que el ejercicio será un éxito, independientemente del porcentaje de participación, porque es inédito y será mejor que otras consultas que se han hecho fuera y dentro de la ley: “Es la primera en serio a nivel federal”.

Al respecto, el consejero Martín Faz rechazó los llamados de vacío que se están haciendo contra la consulta, pues consideró que es un “error para quienes se consideran demócratas”.

Córdova Vianello también destacó que INE preguntará en la consulta lo que ordenó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues no puede estar interpretando la pregunta referente a si se está de acuerdo o no en que se lleven actos para aclarar hechos del pasado.

“El INE no interpreta lo que quiere decir la consulta, hay quienes dicen que se van a hacer comisiones de verdad… El INE va a preguntar lo que tiene que preguntar…Ojalá no haya actores que quieran engañar a la ciudadanía, él INE no engaña, cumple lo que dice la ley y en este caso es aplicar la pregunta que la Corte autorizó”.

Indicó que hasta el día de hoy se han ingresado 10 quejas, nueve más están en trámite. De seis medidas cautelares pedidas, tres se han concedido.

Respecto de la distinta propaganda en carteles, mantas y espectaculares con imágenes de los expresidentes, la consejera Adriana Favela, presidenta de la Comisión de Fiscalización, indicó que se investigará quién pago esa propaganda.

Celebra consejero Murayama llamado de EZLN a participar en consulta popular

A pesar de que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de intentar que la consulta ciudadana fracase, el consejero electoral Ciro Murayama manifestó que está en su derecho de criticar y, al contrario, celebró que esté llamando a participar en la consulta popular a realizarse el próximo domingo.

“Celebro que el Ejército Zapatistas de Liberación Nacional esté involucrado en los procesos constitucionales democráticos, puede tener observaciones críticas sobre la autoridad electoral, pero es un salto cualitativo que una organización que nació armada hoy tenga el interés de participar en los procesos institucionales, democráticos y pacíficos del país, ya sea postulando candidaturas independientes, como se intentó en 2018, por cierto sin falsear ningún apoyo a lo que hizo Marichuy a diferencia de otros, bienvenida la participación política e institucional del EZLN”, expresó el consejero en conferencia de prensa de integrantes del Consejo General.

En días pasados, a través de un comunicado firmado por el subcomandante Moisés, el EZLN llamó a participar en el ejercicio de participación ciudadana; sin embargo, acusó que el organismo electoral “está haciendo todo lo posible para que la consulta fracase porque sabe que también le toca parte de su delito por su política exclusiva para la piel clara y urbana”.

En el documento, el EZLN también informó de fomentar una iniciativa nacional para participar en la consulta, cuya pregunta formulada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cuestiona si se deben esclarecer hechos del pasado cometidos por exfuncionarios públicos.

Durante la conferencia que impartieron esta tarde los consejeros del INE, se informó que, al corte de hoy, no se tiene algún reporte de zonas donde no podrán instalarse casillas en ningún punto del país.