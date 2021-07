Desechan amparo de Israel Vallarta por crimen de víctima de secuestro

Un Juez federal desechó un amparo que promovió Israel Vallarta, presunto líder de la banda de plagiarios Los Zodiaco, con el que busca que se determine el no ejercicio de la acción penal en su contra por un caso de homicidio.

Vallarta, actualmente preso en el penal federal El Altiplano, ha exigido su libertad ya que está probado que fue víctima de tortura al ser detenido en diciembre de 2005, junto con Florence Cassez. Ambos acusados de secuestro.

No obstante, el expediente por homicidio que hay en su contra podría ser un obstáculo para lograr su libertad. Y es que el caso, aunque está en reserva, en cualquier momento podría reactivarse contra Vallarta.

En un acuerdo publicado este jueves, Antonio González, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal de la Ciudad de México, sobreseyó el amparo de Israel Vallarta, al considerarlo infundado e improcedente.

Lo infundado es porque resultó inexistente el reclamo que hizo contra autoridades de la Ciudad de México quienes iniciaron en junio de 2005 la averiguación previa FCIH/1/T3/00038/05-07 por homicidio.

La víctima era Abel Figueroa Torres, de 33 años de edad, secuestrado el 4 de abril de 2005 en la Ciudad de México y, pese a que su familia pagó un rescate, lo asesinaron y su cuerpo fue hallado el 5 de julio del mismo año.

El juez de amparo hizo ver que dicho expediente ya no obra en los archivos de la autoridad local, como advirtió Vallarta, ya que el mismo fue atraído por la Unidad Especializada en Investigación de Secuestros de FGR.

Igualmente, el juzgador agregó que dicho expediente se acumuló a la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/074/2005 y a la diversa AP/PGR/SIEDO/UEIS/291/2004 y sus acumuladas, todas iniciadas por secuestro.

Advirtió que dichos expedientes están desde el 30 de junio de 2014 en reserva, misma que fue autorizada por el titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro.

Mientras que lo improcedente del amparo, dijo el juez, es porque aún no es definitivo el acto reclamado de la FGR, consistente en determinar la averiguación previa ya sea por ejercicio o no ejercicio de la acción penal o por reserva.

Vallarta también se amparó contra cualquier orden de presentación o privativa de la libertad derivada de la citada investigación.

“La determinación reclamada no tiene carácter definitivo, pues constituye la aprobación del superior jerárquico del Ministerio Público, y en su contra procede un recurso (de impugnación), a través del cual puede ser modificada o revocada.

“Por tanto, es la determinación que resuelva dicho medio de impugnación, la que podrá impugnarse mediante el juicio de amparo biinstancial, por ser la que ponga fin al procedimiento de averiguación previa.”, dijo el juez al decretar el sobreseimiento del expediente.

No se sabe si la FGR tiene o no la intención de revivir este expediente contra Vallarta, pero de hacerlo implicaría que éste no abandonara la cárcel pese a ser exonerado por el caso Florence Cassez.