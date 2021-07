‘Es mi derecho contagiarme’... Fernández Noroña y su ‘enemistad’ hacia los cubrebocas

Desde que empezó la pandemia de COVID-19, el diputado Gerardo Fernández Noroña, del Partido del Trabajo (PT) se ha negado al uso del cubrebocas argumentando que está en ‘todo su derecho de contagiarse’, sin importar las consecuencias que pudiese conllevar.

Similar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se resiste a portar el artefacto, Fernández Noroña se ha negado al uso del cubrebocas al interior de la Cámara de Diputados, pese a que este es un lugar cerrado y las recomendaciones emitidas por la OMS señalan que en ‘espacios interiores se recomienda el uso de mascarillas y caretas’.

En un vídeo que circula en las redes sociales, Fernández Noroña expresa su inconformidad con el uso del cubrebocas y señala que, a pesar de que las personas le han insistido en colocárselo, lo ha rechazado varias veces.

“Primero me molestó la medida del cubrebocas. Un policía me dijo enfrente cómprelo. No voy a comprar nada, que voy a andar comprando. Y luego me lo quisieron obsequiar, pero les dije que no quiero usarlo”, se ve en el video.

En ese mismo sentido, el diputado pidió respetar su ‘derecho a contagiarse’ y a tener la enfermedad del COVID-19, que ha causado miles de muertes en el país.

“Respeten mi derecho a contagiarme. Respeten mi derecho a tener esta pinche enfermedad. Quiero correr el riesgo. No me estén fregando y si me enfermo, es mi responsabilidad”, expresó.

El uso del cubrebocas le ha acarreado varios problemas al diputado federal, por ejemplo, en noviembre del 2020, los miembros del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) lo dejaron solo en el salón de sesiones al no acatar los protocolos de seguridad.

“Me quieren amordazado, hablaré sin mordaza”, dijo en ese momento. “Si usted me quiere censurar, yo no puedo hablar amordazado”, agregó en referencia al uso de la mascarilla.

Derivado de este comportamiento, Lorenzo Córdova Vianello, consejero presidente del INE, decidió continuar la reunión de manera virtual en las oficinas individuales, ante la negativa del diputado a portar el cubrebocas.