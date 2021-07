AMLO no se olvida del compromiso de descentralizar secretarías; afirma que se irá avanzando

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este jueves que la descentralización de las secretarías de Estado y su mudanza a diversas entidades de la República es un tema que está pendiente.

“Es un compromiso pendiente, no se ha podido cumplir. Yo en el Zócalo cuando tomé posesión el día 1 de diciembre de 2018, hice 100 compromisos con el pueblo. He cumplido 98, me faltan dos, y uno es el de la descentralización del Gobierno federal que no hemos podido, sobre todo por la pandemia que nos llevó a estar aquí para enfrentar el COVID y todo el daño que causa, pero ya vamos a ir avanzando en este propósito”, afirmó en la conferencia matutina.

Señaló que el pasado fin de semana acudió a visitar un edificio en Acapulco, Guerrero, a donde se mudará la Secretaría de Salud.

“Estuvo el doctor Jorge Alcocer y ya quedamos que a finales de este año tenemos ya que empezar la mudanza para despachar desde Guerrero en lo relacionado con Salud”, dijo el mandatario federal.

López Obrador recordó que este cambio debe de ser voluntario para trabajadores de base, y que se les ayudará con créditos para que tengan vivienda.

El presidente @lopezobrador_ reconoció que la descentralización del Gobierno federal es uno de los compromisos que le falta por cumplir. pic.twitter.com/NFPJEvI2cL — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 22, 2021