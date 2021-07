AMLO le contesta a Ildefonso Guajardo: Si es honesto, ¿de qué se preocupa?

Tras la vinculación a proceso de Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía en el sexenio de Enrique Peña Nieto, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió este lunes que si es honesto, ¿de qué se puede preocupar?.

“Nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas, no es mi fuerte la venganza (...). El que nada debe, nada teme, por eso no debe de preocuparse. Si no tiene nada ilegal, si él es una gente honesta, ¿(de) qué se puede preocupar?”, cuestionó el mandatario en la ‘mañanera’.

Asimismo, señaló que este asunto tiene que ver con la Fiscalía General de la República (FGR) y es cuestión de “aclararlo”.

El viernes, Ildefonso Guajardo fue vinculado a proceso por presunto enriquecimiento ilícito.

La fiscalía ha dado a conocer que la acusación principal que enfrenta es por una cuenta que mantiene en el extranjero con un saldo de 8 millones 169 mil 639 pesos.

En un comunicado, la dependencia señaló que durante los años 2014 a 2018, Guajardo como servidor público probablemente obtuvo un incremento injustificado en su patrimonio, del que no pudo acreditar su origen legal.

En ese sentido, el exfuncionario calificó la orden de vinculación a proceso como “persecución política” en su contra.