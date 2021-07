No vamos a dejar que Aguililla sea campo de batalla: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este viernes que no dejará que Aguililla, Michoacán, se convierta en un “campo de batalla”.

En ese sentido, reconoció el trabajo de la Fuerza Armada y la Guardia Nacional, porque, señaló, actúan con responsabilidad y respetando los derechos humanos.

“Imagínense lo que quiere un grupo (de interés): que salgan los soldados, que no haya vigilancia, bueno, no solo queda la población indefensa, sino que se convierte Aguililla en un campo de batalla y podría decirse que es entre ellos mismos. No, no queremos que nadie pierda la vida”, dijo el mandatario.

El presidente @lopezobrador_ anunció que habrá un Banco del Bienestar en Aguililla, Michoacán. Añadió que Rosa Icela Rodríguez, titular de la @SSPCMexico, se hará cargo de coordinar el reforzamiento de los programas sociales en la región. pic.twitter.com/AFqi5W2Ffp — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) July 9, 2021

Añadió que Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se hará cargo de coordinar el reforzamiento de los programas sociales en la región.

El miércoles, el mandatario anunció la implementación de un plan integral para contrarrestar la violencia que impera en la región.

Asimismo, expuso que se atenderán las necesidades y se dará respuesta a la comunidad ante sus peticiones.

“Se llevó a cabo una reunión y presentaron un escrito que se va atender. (...) se va a implementar un programa integral en Aguililla, en toda la región y en beneficio del pueblo. No es la represión, sino atender a la gente y decirles que ese es el camino, no el de la violencia o la confrontación”, apuntó.