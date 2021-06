AMLO dice que no está en contra de la clase media: ‘Es humanizarnos más y ser más fraternos’

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este lunes que no está en contra de la clase media; sin embargo, señaló que esta se debe humanizar y ser más fraterna.

Además, refirió que su Gobierno busca formar un nuevo estrato social para sacar de la pobreza a millones de mexicanos y formarlos con principios humanistas.

“No es estar en contra de la clase media, sino que podamos humanizarnos más, ser más fraternos y no dejarnos envolver por lo material. No estamos en contra de los ricos, no todo el que tiene es malvado”, dijo el titular del Ejecutivo en la ‘mañanera’.

Asimismo, consideró que quienes han creado su fortuna en conformidad con la ley merecen respeto, esto debido a que generan empleos.

El mandatario destacó que se requiere la “economía mixta”, es decir, la unión y participación de trabajadores, campesinos y el sector público y privado.

“Hay quienes han hecho su fortuna con trabajo y de conformidad con la ley y merecen respeto. No podríamos sacar adelante al país sin la participación de los empresarios del sector privado, no se puede hacer todo con inversión pública, no alcanza”, dijo.

Esta no es la primera vez que López Obrador arremete contra este sector de la población.

En sus conferencias matutinas ha destacado la importancia de constituir una nueva clase media para que resista campañas de manipulación.

Estos dichos se dan luego de las votaciones intermedias llevadas a cabo el 6 de junio, en las que el presidente asegura que hubo una campaña “muy fuerte” de manipulación en la Ciudad de México, por lo que muchos no sabían por quién votaron tras las elecciones intermedias del 6 de junio.