Zaldívar votará en consulta que decidirá si su mandato se extiende en la Corte

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), adelantó este miércoles que votará en la consulta extraordinaria promovida por él respecto al artículo transitorio que extiende su mandato en el órgano de justicia.

“Desde luego no voy a excusarme. Voy a votar (porque) me parece que es un asunto que por su naturaleza y este tipo de consulta, no admiten impedimentos, no hay partes y se trata de defender la autonomía e independencia del Poder Judicial”, dijo en entrevista con Grupo Fórmula.

Sobre la consulta extraordinaria, explicó que es un recurso que permite obtener una respuesta “más rápida y eficaz” de la Suprema Corte que la que se obtendría si se interpone una acción de inconstitucionalidad.

Zaldívar apuntó que presentará la consulta el próximo lunes ante la Suprema Corte. Tras ello, una ministra o ministro será designado para elaborar el proyecto sobre el artículo transitorio que será votado después por el Pleno.

Antes de llegar a ese punto, los ministros discutirán si la constitucionalidad o no del artículo se determina por mayoría calificada (el voto de ocho ministro) o solo por mayoría simple.

La discusión sobre la extensión de su mandato al frente de la Corte podría resolverse en julio o agosto, estimó.

El Artículo Décimo Tercero transitorio, aprobado por el Congreso de la Unión como parte de la reforma al Poder Judicial, establece que la persona que a su entrada en vigor ocupe la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal durará en ese encargo hasta el 30 de noviembre de 2024.

“La pregunta final es si el transitorio es constitucional o no”, subrayó.