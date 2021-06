Embajada de EU reparte ‘maíz con gorgojo’ a intelectuales: López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la embajada de Estados Unidos, señalada por el mandatario de financiar a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), “reparte maíz con gorgojo”.

“Antes no se informaba, todo se callaban. Era un periodismo totalmente sometido y subordinado, los intelectuales bien maiceados, Esto que estamos viendo, que van a cobrar los de la llamada sociedad civil a la embajada de EU, o sea que la embajada reparte maíz con gorgojo”, sostuvo el titular del Ejecutivo en la ‘mañanera’.

López Obrador, a inicios de mayo, dio a conocer que se envió una nota diplomática al país vecino a fin de que explique el supuesto financiamiento a esta organización, que, según el presidente de la República, está en contra de su administración.

"La embajada de EU reparte maíz con gorgojo", dijo el presidente @lopezobrador_ sobre la presunta financiación de ese país a organizaciones opositoras en México. pic.twitter.com/JozDP7ZZdG — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) June 2, 2021

En esa misma línea, AMLO lamentó que el Gobierno estadounidense no haya tomado en serio la misiva enviada. Sin embargo, reiteró que ante la falta de respuesta, seguirán esperando el resultado actuando con respeto.

Tras la crítica hecha por la revista The Economist, en donde lo calificó en su portada como un ‘falso Mesías’, el presidente señaló que es parte de la pluralidad y democracia.

“Que la revista inglesa, que el New York Times, no pasa nada. Eso puede ser polémico y calienta, pero no pasa a mayores, es parte de la política, democracia y pluralidad, de que no todos pensemos igual y de las libertades sobre todo”, agregó.

En tanto, enfatizó que su Gobierno no limitará la libertad de expresión ni se inclinará hacia la censura.