AMLO sugiere que regreso oficial a clases presenciales en México sea el 7 de junio

El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó este viernes el regreso a clases presenciales puede hacerse ya que se ha vacunado a maestros y maestras, y sugirió que esto puede hacerse desde la próxima semana o a partir del 7 de junio, como en Ciudad de México.

“Vamos con cuidado cumpliendo con protocolos, como aquí se dio a conocer, a regresar a clases, es muy importante (...) Se puede hacer si ya se vacunaron maestros desde hace más de 15 días, ya la semana próxima empezar, sino como se anunció aquí, en caso de la Ciudad de México, a partir del 7 de junio, pero vamos adelante. Y voluntario, no es para pelearnos”, apuntó en su conferencia matutina.

López Obrador añadió que si no hay consenso en algunas comunidades educativas locales, no se vuelve y ya, pues no se trata de pelearse sino de buscar un acuerdo. Por lo tanto, si hay padres y madres que no quieren todavía que sus hijos e hijas vuelvan, están en su derecho.

“No es obligatorio, va a continuar la educación a distancia, pero que ya empecemos de nuevo con las clases presenciales, sobre todo en el nivel básico, de acuerdo al calendario escolar”, indicó.

De este modo, si se volviera en las próximas semanas, todavía habría cerca de un mes para que niños y niñas estén en las aulas, pues el ciclo concluye el día 9 de julio.

“Tenemos un mes en promedio y a lo mejor unos días más, para que en este tiempo se pueda tener una evaluación con los alumnos, que se pueda saber cómo se avanzó en la educación a distancia”, abundó.

López Obrador señaló que este viernes la secretaria de Educación Pública (SEP), Delfina Gómez, emitirá un documento de lineamiento oficial para formalizar el regreso a clases presenciales en el país.

Aunque ya es oficial el regreso a clases presenciales, el presidente @lopezobrador_ reiteró que es voluntario: "Si hay padres que no quieren que vayan todavía sus hijos a la escuela, están en su derecho". pic.twitter.com/OqS7QpVOgT — El Financiero TV (@ElFinancieroTv) May 28, 2021