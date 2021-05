¿Qué dice AMLO sobre la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca?

El mandatario señaló esta semana que Cabeza de Vaca ya no tenía fuero constitucional (Tomada de YouTube)

El presidente Andrés Manuel López Obraddor aseguró este jueves que no tiene nada que ver con la orden de aprehensión girada en contra del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

“Yo no estoy dando instrucciones, no es mi fuerte la venganza, no soy hipócrita como lo son los conservadores”, sostuvo el mandatario en la conferencia matutina.

Además, el titular del Ejecutivo dio a conocer el documento que envió EU solicitando información en torno a García Cabeza de Vaca.

En la misiva, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se dirige a Santiago Nieto, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, solicitando información sobre personas, entre ellas el gobernador García Cabeza de Vaca, y entidades corporativas presuntamente involucradas en lavado de dinero.

“Estimado doctor Santiago Nieto Castillo, por medio de la presente me es grato informarle que la oficina del agregado jurídico, FBI, está llevando a cabo una investigación preliminar en relación a individuos y entidades corporativas, los cuales se cree que están involucrados en el lavado internacional de activos”, leyó Jesús Ramírez, coordinador de Comunicación Social, durante la ‘mañanera’.

En ese mismo sentido, López Obrador indicó que es probable que la investigación se haya enviado a la Fiscalía General de la República (FGR).

“Es probable, eso lo dará a conocer Santiago Nieto, que se haya enviado la investigación a la fiscalía por todo lo que tiene que ver con este tipo de actividades, más si viene de un Gobierno extranjero, porque no queremos ser el hazmerreír de nadie”, agregó.