Cabeza de Vaca puede viajar a EU sin temor a ser capturado; no enfrenta cargos por narco ni evasión: defensa

Francisco García Cabeza de Vaca puede viajar a Estados Unidos sin temor a ser detenido porque ni el Departamento de Justicia, la DEA o el FBI tienen cargos en su contra, aseguró a El Financiero, Tony Canales, exfiscal estadounidense y abogado del gobernador de Tamaulipas en ese país.

Dijo que ha corroborado que no existen acusaciones ante la justicia norteamericana contra el político mexicano por delincuencia organizada, supuestos vínculos con el narcotráfico o siquiera por evasión fiscal.

“No va a huir de México, y en Estados Unidos no ha cometido ningún delito, no tiene cuentas bancarias, las propiedades son de su familia, nada es ilegal, recuerda que él nació acá, pero estamos analizado toda la información para dar respuesta”, manifestó vía telefónica desde su despacho en Corpus Christi, Texas.

El viernes 14 de mayo, mientras se debatía si el panista tenía fuero o no, García Cabeza de Vaca anunció una gira por Estados Unidos y Canadá para atraer inversiones a Tamaulipas, lo que encendió la alerta entre autoridades federales “ante una posible evasión” del mandatario.

Ese mismo día, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dieron a conocer que el Departamento de Justicia estadounidense les entregó información sobre el gobernador y tres de sus familiares, así como de empresas y propiedades que presuntamente están relacionados con operaciones financieras ilícitas.

Paralelamente, la FGR y Hacienda mantienen abiertas indagatorias por presuntos vínculos del mandatario con el narcotráfico, en las cuales se ha solicitado la cooperación estadounidense.

Al respecto, Canales comentó en entrevista: “Es totalmente inocente, él puede venir libremente no tiene problema alguno, nada por narcotráfico, ni por delincuencia organizada ni desorganizada, como lo quieras ver”.

“El único problema que pudiera tener, y eso no lo sé, es con migración, si no tiene en regla su pasaporte o visa”, bromeó.

El abogado consideró que el titular de la UIF, Santiago Nieto, ha actuado de mala forma al convertir este caso en un asunto político y mediático.

“Las acusaciones que tienen en México, por ejemplo, las que sirvieron en la Cámara de Diputados para su proceso de desafuero, son muy débiles acá en Estados Unidos, donde el sistema legal es más exigente, tienes que presentar pruebas ante una corte, convencer a un jurado. Allá se pueden levantar acusaciones muy fácilmente, acá no”.

Canales manifestó que si el delito que se le pretende imputar al mandatario tamaulipeco es por la supuesta defraudación fiscal relacionada con la compra venta de un inmueble, no tendrá ningún problema en Estados Unidos.

“(.,.) Ese delito ni siquiera está contemplado en el tratado de extradición entre México y Estados Unidos y te digo no hay nada por delincuencia organizada ni narcotráfico en Estados Unidos”, aseveró.

Afirmó que no hay cargos penales en Estados Unidos en contra del gobernador y que él ha hablado con procuradores encargados de estas causas y todos le dicen que no hay nada.

“Las acusaciones están mal hechas, aquí son distintas, leí los cargos en México y son muy débiles, son más cosas de reportes de prensa, anuncios de compra-venta de inmuebles de los que hacen suposiciones. En Estados Unidos tienen que probarlo, todo es por careo, no basta eso, aquí las acusaciones que el señor Nieto ha hecho no están fundadas”, sostuvo.

Indicó que han solicitado tener acceso en Estados Unidos y en México a los reportes que entregó el Departamento de Justicia.

“Él no tiene cuentas bancarias en Estados Unidos, las propiedades no están a su nombre, la mamá vive aquí, tiene mucha gente (familiares). Las autoridades mexicanas tienen que demostrar los hechos, los datos, no nada más lo que tu compadre, tu mamá o alguien dice de que tiene una propiedad. Tienes que ver los datos que dicen que es tuya, las cuentas bancarias, se repiten muchas cosas contra él, lo pueden repetir 20 veces y eso no quiere decir que sea verdad”, declaró.

Manifestó que el caso de García Cabeza de Vaca no es como el de otro gobernador –no mencionó nombre-, a quien una persona acusó por hechos de hace 15 años.

“La prescripción en Estados Unidos es de cinco años, qué ha ocurrido en los últimos cinco años es lo importante. Yo no he visto nada de crimen organizado ni de narcotráfico contra él”, puntualizó al señalar que esta información ha sido corroborada con diversos fiscales y en distintas cortes de justicia.

“Mi opinión es que no va a ser arrestado, la única persona que lo puede detener aquí es si le ponen una queja en una Corte federal y el FBI viene ya diciendo estamos aquí trabajando por una orden del Departamento de Estado que México mandó para detenerlo, pero no hay ningún hecho delictivo de este hombre en este país”, afirmó.