Cabeza de Vaca se ‘inspira’ en AMLO tras desafuero: ‘mañana todos seremos juzgados por la historia’

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se defendió este viernes tras su desafuero ‘inspirándose’ en un discurso del ahora presidente López Obrador y aseguró que se fraguó un golpe de Morena a la Constitución y a la democracia, y agregó que es un linchamiento político y penal orquestado por el Gobierno federal.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Cabeza de Vaca citó incluso al presidente López Obrador en su discurso de 2005, cuando se le desaforó cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

“El dolo y la mala fe es de quien me acusa, de quienes me acusan. Tengo la conciencia tranquila. Desde hace muchos años que lucho por mis ideas y lo hago apegado a principios, uno de estos es precisamente, hablar con la verdad y conducirme con rectitud. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley sino por mi manera de pensar y actuar, y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria”, citó

“No puedo más que suscribir estas palabras porque en efecto, ser opositor tiene su costo”, dijo Cabeza de Vaca.

El político panista aseguró que legalmente no tiene procedencia el desafuero, ya que este corresponde al Congreso Local.

Más temprano, la Cámara de Diputados aprobó la solicitud de procedencia de la Fiscalía General de la República (FGR) para desaforar Cabeza de Vaca, quien se convierte en el primer gobernador en perder el fuero.

La fiscalía acusa al gobernador de los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

Después de casi siete horas de debates, gritos, insultos y manifestaciones de protesta en el salón de sesiones, el dictamen se aprobó con 302 votos a favor 134 en contra y 14 abstenciones. El documento se turnó al Congreso del estado de Tamaulipas.

“Hoy se me juzga a mí, pero mañana todos seremos juzgados por la historia. No soy optimista en que imperará la idea de justicia de mis persecutores. Estoy acostumbrado a luchar”, dijo Cabeza de Vaca en el discurso, en otra alusión al discurso de López Obrador de 2005.

En ese entonces AMLO dijo: “Ustedes me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia”.

El panista también apuntó que su sentido de la dignidad, y la defensa de la libre voluntad de los ciudadanos de Tamaulipas, no le permite someterme a esta “patraña”, señalando saber que su suerte se decidió hace tiempo, incluso antes de que se le acusara, “justo desde el momento en que alcé la voz para defender los intereses de las y de los tamaulipecos”.

Y agregó, “el odio al adversario, al diferente, se ha convertido en política pública. No hay quien se salve de la palabra insidiosa, de la abierta amenaza, del uso de las instituciones públicas para ser calumniado, castigado, señalado y hasta encarcelado”.