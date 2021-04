Candidatas de Zacatecas piden erradicar violencia política contra las mujeres tras señalamientos a David Monreal

Bajo la consigna de que no se va a permitir ningún acto de violencia contra las mujeres, tres de las cinco candidatas al Gobierno de Zacatecas se manifestaron en contra de lo que calificaron como violencia política cometida por David Monreal Ávila hacia Roció Moreno, aspirante a la alcaldía de Juchipila.

Esto ocurre luego de que se difundió un video donde presuntamente el abanderado por la Coalición ‘Juntos Haremos Historia’ toca indebidamente a la candidata a presidenta municipal.

En conferencia de prensa conjunta, Claudia Anaya Mota, candidata de la alianza ‘Va x Zacatecas’, advirtió que este hecho es reprobable en cualquiera de sus manifestaciones. ”Es inadmisible que en un evento político y de campaña haya toqueteado y manoseado a su compañera de campaña en Juchipila”, expresó.

Dijo que, como mujeres, es obligatorio salvaguardar y proteger a aquellas que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad. La candidata priista comentó que hay mujeres que ni siquiera son concientes de los derechos políticos que tienen. ”No juzguemos a las mujeres que no conocen bien sus derechos”, afirmó.

Por otro lado, Guadalupe Medina Padilla, del Partido Encuentro Solidario (PES), hizo un llamado a Moreno para no dejarse amedrentar y evitar mayores actos de violencia contra las mujeres. ”No hay un solo calificativo que nos permita definir la clase de persona que es David Monreal”, declaró. Añadió que en Zacatecas “no podemos tener un gobernante misógino; no podemos tener un gobernante que ofende y humilla la integridad de las mujeres”.

A su vez, Ana María Romo, de Movimiento Ciudadano (MC), quien convocó a las candidatas al pronunciamiento conjunto, manifestó que ninguna mujer está sola y tienen que mantenerse unidas “para luchar por un Zacatecas sin actos denigrantes no solo hacia las mujeres, sino a los hombres, los niños, las niñas, las personas de la tercera edad y los grupos vulnerables”.

A pesar de que fueron convocadas, no asistieron las candidatas Fernanda Salomé Perera, de Redes Sociales Progresistas, y Miriam García Zamora, del Partido Fuerza por México.