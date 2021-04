Arturo Zaldívar ayudaría mucho en la renovación del Poder Judicial; urge la reforma: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este lunes que es constitucional la ampliación del periodo del ministro presidente de la Suprema Corte, por lo que está totalmente de acuerdo con la reforma al Poder Judicial.

“Eso lo van a decidir en Diputados, mi opinión ya la externé, es que el ministro presidente es un hombre íntegro, honesto, y que ayudaría mucho en la renovación del poder judicial porque urge la reforma al Poder Judicial”, afirmó esta mañana.

Si para que leyes para combatir la corrupción y el nepotismo se lleven a la práctica, se requiere que el actual presidente de la SCJN continúe dos años más porque es garantía de los cambios que se realizarán, AMLO dio su visto bueno. “Es fundamental la reforma, no puede haber jueces ni magistrados al servicio de grupos de intereses creados, de los potentados, y no al servicio del pueblo (...) si no es contrario a la letra y al espíritu de la Constitución y si así lo decide la Cámara de Diputados, yo estoy totalmente de acuerdo porque no se nos va a volver a presentar una oportunidad así, si no se amplía el periodo, quien llegue va a ser más de lo mismo”.

El titular del Ejecutivo descartó que con las nuevas reformas exista el riesgo de que se pierda la independencia del poder. “Yo no doy instrucciones, no me entrometo en asuntos que tienen que ver con otros poderes”.





AMLO mencionó que los conservadores han hecho “un escándalo y una bulla con este asunto, porque saben de lo que se trata”.

“Se rasgan las vestiduras diciendo que se afecta el marco legal, se les olvida que en el Congreso en el periodo neoliberal hicieron reformas contrarias al interés popular, es más todas las llamadas reformas estructurales se aprobaron porque repartían sobornos”.