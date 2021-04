La andanada contra el INE jamás se había visto en los últimos 30 años: José Woldenberg

La andanada contra el Instituto Nacional Electoral (INE) jamás se había visto en los últimos 30 años, indicó el exconsejero presidente del IFE, José Woldenberg, en entrevista para La Silla Roja.

“Yo estoy preocupado por la andanada contra el Instituto Nacional Electoral, es una andanada que jamás había visto en los 30 años de existencia del INE, por supuesto que había tenido conflictos con partidos, pero no recuerdo una ofensiva contra el INE generada desde la Presidencia, sin argumento alguno porque lo que ha puesto sobre la mesa el presidente han sido descalificaciones pero no lo he escuchado poner sobre la mesa los argumentos que creen pertinentes para que el Consejo general del INE no aplique la Constitución y la ley”, detalló Woldenberg.

Detalló que la ley es muy claro respecto a que los candidatos que no entreguen su informe de gastos de campaña no pueden recibir su constancia de registro como candidato.

“La ley es clara, aquellos precandidatos que no entreguen informe no pueden ser registrados, a cada uno le pude parecer bien o mal, pero la autoridad debe aplicar la ley. Hay otras faltas que establecen desde una multa hasta la perdida del registro, la ley dice con todas sus letras ‘no se entregara registro a quien no entregue los informes’, detalló en la charla con Enrique Quintana, Víctor Piz y Leonardo Kourchenko.

Agregó que pese a que miles de miles de candidatos sí entregaron los informes, para desgracia de Morena, la mayoría de sus candidatos no los hicieron llegar a la autoridad electoral.

El martes pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó, con 6 votos a favor y 5 en contra, negarle el registro al morenista, debido a que no presentó sus informes de gastos de precampaña, lo cual vulneró la equidad de la contienda y afectó el proceso de rendición de cuentas al que están obligados todos los partidos y aspirantes.