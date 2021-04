Elección 2021: 9 frases sobre lo que dicen las encuestas

Este jueves se realizó el ‘EF Meet Point: Elección 2021: ¿Qué nos dicen las encuestas?, en el que participaron Lorena Becerra, directora de Encuestas de Grupo Reforma; Roy Camos, presidente de Mitofsky Group; y Alejandro Moreno, director de Encuestas y Estudios de Opinión de El Financiero.

En este foro moderado por Lourdes Mendoza, columnista de El Financiero, se habló sobre el panorama de las próximas elecciones que se llevarán a cabo el 6 de junio.

Alejandro Moreno

1.- “Ahí sí en las 15 entidades, el peso de la aprobación presidencial es muy potente (...), no todo se traduce en apoyo a Morena pero sí es un factor, quizá si no el principal, uno de los tres principales en guiar, digamos, el apoyo a ese partido político”.

2.- “Estamos viendo un reordenamiento de los electores en un sentido más tradicional. Morena hoy se parece más -su electorado- al clásico electorado priista de menos escolaridad, mayor edad, más sensible a los programas sociales”.

3.- “Creo que si bien el tema de mujeres está vivo, es importante, me parece que una reinstalación de estas candidaturas, particularmente la de Salgado Macedonio, podría generar, en términos de imagen, una crisis institucional no deseable para el proceso democrático en el país. Me parece que lo que está en juego aquí, más allá del inicio en términos de los temas de mujeres, ya es un tema de Estado de Derecho, de legalidad, de democracia, de procedimientos, y sobre todo de normas y respeto a esos procedimientos. Creo que está en juego una posible crisis institucional hasta cierto punto”.

Lorena Becerra

4.- “(Salgado Macedonio) se ha vuelto un tema nacional y sí puede perjudicar a Morena porque estas son etiquetas: así como puedes etiquetar al PRI de corrupto o puedes etiquetar, el PAN en su momento era más un movimiento de clases medias, de empresarios, pues Morena puede ser un partido que está del lado de los violadores o que no está del lado de las mujeres”.

5.- “(Morena) es el partido político que más estados se llevará posiblemente, pero esto tiene que ver con qué estados son los que están en juego porque la mayoría que están gobernados por el PRI y ya habíamos hablado sobre ese rechazo al PRI”.

6.- “Normalmente (anular el voto) favorece al partido que tiene la ventaja en intenciones electorales, y yo considero que ni siquiera es tomado como una señal de protesta, creo que es lo menos útil que se puede hacer”.

Roy Camos

7.- “Ya en la elección de 2018, el voto que sacó el presidente no fue los mismos que sacó Morena ni sus partidos aliados, todos los partidos aliados del presidente en 2018 sacaron ocho o nueve puntos menos que él (de aprobación). Él no se traduce ni siquiera en apoyo a Morena ni aunque votaran por él, entonces no es cierto hay una gran diferencia”.

8.- “Me atrevo a hacer la hipótesis de que terminaron beneficiando a Félix Salgado si (el Tribunal) le regresa la candidatura porque no es lo mismo presentarlo como ‘es candidato a pesar de las acusaciones de mujeres’ a ‘es candidato a pesar de que le querían quitar la candidatura por no presentar (informe de gastos de campaña)”.

9.- “En una reunión de gobernadores, nunca hemos visto sentadas a más de dos gobernadoras. Nunca. En algún momento Amalia García e Ivonne Ortega, hoy están Claudia Pavlovich y Claudia Sheinbaum. Después de esto, va a ser una elección histórica porque va a cambiar incluso los roles, imágenes, vamos a ver a muchas gobernadoras en la reunión de gobernadores. Hay al menos cinco que van liderando estados, y con posibilidades al menos dos o tres”.