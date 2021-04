No nos vamos a dejar amedrentar, dice Lorenzo Córdova a amenazas de Félix Salgado

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, contestó este lunes a las amenazas de Félix Salgado Macedonio, quien dijo que si los consejeros del INE no se reivindican los van a buscar y los van a hallar.

El consejero presidente del INE indicó que no se van a dejar amedrentar, que el INE ha actuado conforme a sus principios y que a ese juego no le van a entrar.

“Sencillamente digo una cosa, el INE a pesar de las campañas de amedrentamiento, estos consejeros y consejeras no nos vamos a dejar amedrentar, somos un árbitro que tiene una función constitucional y hemos tomado nuestras decisiones conforme a nuestros principios”, dijo en Así las cosas, de W Radio.

Agregó que el INE no se va a enganchar en una disputa, “que el único que pretende es colocarlo en donde no debe de estar y no se va a colocar nunca, es decir como una contraparte de los actores políticos”.

Félix Salgado Macedonio dijo temprano este lunes que Morena impulsará en la Cámara de Diputados una iniciativa de juicio político en contra de los siete consejeros del INE que votaron por quitarle la candidatura.

“Si no se reivindican, se lo decimos de una vez, los vamos a hallar a los siete (consejeros), los vamos a buscar y vamos a ir a ver a Córdova, ¿no le gustaría al pueblo de México saber dónde vive Lorenzo Córdova? Si les gustaría saber cómo está su casita, de lámina negra gotea, que cuando llueve se gotea y moja su cuerpo, ¿sí?”.

En la sesión del consejo general del INE del pasado 25 de marzo, los consejeros que votaron a favor de cancelar la candidatura a Salgado Macedonio fueron Lorenzo Córdova, Ciro Murayama, Dania Ravel, Claudia Zavala, Jaime Rivera, Carla Humphrey y Martin Faz.

En tanto, el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, pidió que no se trate ahí de darle vuelo a declaraciones de Salgado, para desprestigiar al movimiento. Agregó que no están amenazando a nadie.

“Estamos aquí porque tenemos la libertad de manifestarnos y de denunciar actos que van en contra de nuestra democracia”, dijo.

Agregó que están exigiendo una actuación honesta. “¡Honestidad!, ¿eso es amenazar a alguien?, que se actúe imparcialmente, ¿es una presión para una autoridad que debería de velar por el avance democrático del país? Eso es lo único que pedimos, y ya está clara la resolución del Tribunal, de que se les pasó la mano”, dijo.

Delgado aseguró que no existe un plan B si el INE vuelve a negar la candidatura a Salgado Macedonio, por lo que “Félix es nuestro candidato y Félix va a ser el gobernador”.

El dirigente de Morena dijo que lo que quieren es que el pueblo decida, pues, dijo no se le pueden quitar los derechos políticos a los candidatos.

El consejo general del INE sesionará el martes a las 18:00 horas para definir si regresa o no las candidaturas tanto a Félix Salgado Macedonio como a Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán, respectivamente, confirmó el consejero José Roberto Ruiz Saldaña.

Con información de Eduardo Ortega.