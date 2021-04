AMLO tiene primera llamada con Kamala Harris, VP de EU; hablaron de migración

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo este miércoles una llamada con Kamala Harris, vicepresidente de Estados Unidos, sobre la migración proveniente de Centroamérica.

El mandatario señaló que México está en la disposición para “sumar voluntades en el combate al tráfico de personas y protección de los derechos humanos, sobre todo de niñas y niños”.

En su primera conferencia de prensa como mandatario en marzo, el mandatario de EU, Joe Biden, afirmó que México se negaba a recibir familias migrantes, añadiendo que negociaría este tema con el presidente López Obrador.

“Algunas familias no son devueltas porque México se niega a recibirlas de vuelta, no todas. Estamos negociando con el presidente de México, y creo que vamos a ver un cambio. Todas esas familias deben ser devueltas o volver. Los únicos a los que no vamos a dejar a solas al otro lado del río Bravo es a los niños”, dijo.

Biden asignó a Harris, la primera mujer en ocupar la Vicepresidencia de EU, la tarea de resolver el aumento de la migración en la frontera con México.