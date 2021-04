‘El árbitro es neutral o no es árbitro’: Sánchez Cordero en el inicio de impresión de las boletas electorales

Durante el arranque este martes de la impresión de más de 100 millones de boletas electorales en los Talleres Gráficos de México, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, habló sobre la principal función que debe asumir el Instituto Nacional Electoral (INE) en las elecciones.

“Decía (José) Woldenberg y lo cito de memoria, que el árbitro no busca el aplauso público, sino el cumplimiento de las reglas del juego. La premisa es muy clara: por definición el árbitro es neutral, o no es árbitro”, aseguró la titular de Gobernación.

“En pocas palabras, hago mías, lo que en esa ocasión, en 1994 y que fue uno de los primeros seis consejeros ciudadanos y en 1996 primer presidente del IFE, el IFE autónomo y era que el árbitro electoral fuera, al mismo tiempo, eficiente y discreto. Yo siempre tengo presente esas reflexiones”, agregó.

Acompañada del consejero presidente, Lorenzo Córdova, y las consejeras y consejeros del INE, se acudió este martes por la mañana a los Talleres Gráficos de México para atestiguar el inicio de la producción de las boletas del proceso electoral 2021, que se celebrarán el próximo 6 de junio.

“Es una obligación de neutralidad ante partidos y candidatos que como secretaria de Gobernación, hoy reitero y refrendo. Me gusta decir que así como la neutralidad no es indiferencia, y lo acaba de decir el consejero presidente, la autonomía no es autarquía”, dijo Sánchez Cordero.

También agradeció y felicitó a las y los trabajadores de Talleres Gráficos de México, a su personal directivo, a su director general, Ariel García Contreras, por el “extraordinario esfuerzo y por la calidad de su trabajo, que de verdad nos enorgullece”.

En Talleres Gráficos de México, 400 trabajadores y trabajadoras estarán laborando 24 por siete, es decir, tres turnos diarios, los siete días de la semana, para imprimir 103 millones 961 mil 362 boletas electorales.

“La boleta electoral es una muestra fehaciente y palpable de que hoy en México no tiene sentido hablar de fraude electoral y de prácticas que formaron parte de una lamentable picaresca política afortunadamente superada, como el ratón loco, los padrones rasurados”, dijo por su parte Lorenzo Córdova.

La boleta electoral contempla una nueva proporción visual de los emblemas de los partidos políticos, con base en el dictamen realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) plantel Azcapotzalco.

El presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, José Roberto Ruiz Saldaña, dijo que el nuevo modelo ofrece un marco de equidad a los partidos políticos contendientes en el proceso electoral federal con base en un ajuste óptico de los emblemas de contorno irregular para que los ciudadanos puedan percibir la boleta como una unidad equilibrada.

El formato aprobado considera un total de 10 partidos políticos y dos espacios para candidatos independientes, divididos en dos columnas en donde los emblemas irregulares se ubican en la sección central, lo que de acuerdo con el estudio realizado por la UAM, generan un efecto óptico de semejanza, mientras que la distribución específica en tercios logra uno de simetría.

En cuanto a los emblemas que aparecen en la boleta, pero que tienen forma rectangular, se buscó que tuvieran la misma percepción desde la óptica de los ciudadanos y para ello se aumentó su ancho y disminuyó su altura.