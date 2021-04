Comisión de Justicia del Senado aprueba ley para regular uso lúdico del cannabis

En el Senado, la Comisión de Justicia, que preside el morenista Julio Menchaca, aprobó este lunes, con seis votos a favor y cinco en contra, la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, pese a que no cumple, no sólo con lo establecido con la Constitución, sino con el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La minuta fue votada a favor por los senadores de Morena Julio Menchaca, Cruz Pérez Cuéllar, Lucía Trasviña y Ana Lilia Rivera, así como el petista Miguel Ángel Lucero y el verde Raúl Bolaños-Cacho Cué; a contrapelo, votaron en contra la priista Claudia Ruiz Massieu, los panistas Damián Zepeda, Indira de Jesús Rosales San Román y Nadia Navarro, así como la morenista Lucía Meza.

“Mi voto será en contra, yo desde un principio voté en contra, no estuve de acuerdo. Sin embargo quiero manifestar que este proyecto que nos remiten de la Cámara de Diputados pues va en contra del espíritu que en algún momento había planteado el Senado y esta iniciativa está peor. Porque tampoco protege a nuestras niñas, niños y adolescentes, y eso es muy preocupante”, dijo la morenista.

La priista Claudia Ruiz Massieu dijo que las modificaciones que aprobó la colegisladora, lejos de mejorar el texto normativo de la ley Federal para la Regulación del Cannabis, violenta los derechos humanos y la Constitución.

“Incluso el propio dictamen hay que decirlo, se ha hecho un trabajo por parte del equipo técnico de la comisión, para buscar reivindicar el trabajo serio que hicimos en la Cámara de Senadores y reflejar en la exposición de motivos, pero no podemos dejar pasar que la propia exposición de motivos apunta algunas irregularidades o inconstitucionalidades que no me parece que sea responsable simplemente votar en un sentido a favor sin apuntarlos”, agregó.

La excanciller consideró además que aprobar sin más esta minuta simplemente porque se agota el tiempo del periodo ordinario no es razón suficiente para obviar las posibles inconstitucionalidades, la falla al mandato de la Corte y, sobre todo, negar el trabajo que se hizo en el Senado.

El presidente de la Comisión de Justicia, Julio Menchaca, reconoció la existencia de antinomias de las disposiciones inconstitucionales y de la falta de atención a lo señalado por la Corte que está en la exposición de motivos.

No obstante, pidió dar “un paso adelante aprobando este dictamen y, atendiendo a nuestra responsabilidad, estemos presentando las iniciativas que nos permiten ir adecuando esta normatividad para poder no solamente atender la disposición de la Corte, sino estar generando un clima de no prohibición y de participación social más eficiente dentro de nuestra sociedad mexicana”.

Está pendiente que este dictamen sea también votado y, en su caso, aprobado por las Comisiones de Estudios Legislativos Segunda y de Salud de la Cámara alta. Posteriormente, pasará al Pleno.