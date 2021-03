El nuevo informe de AMLO en 10 frases

Desde la Ex-Capilla de la Emperatriz, localizada en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció el primer informe trimestral de su tercer año de Gobierno, en donde reiteró que se respetarán los contratos petroleros con las empresas, aunque no se darán nuevas concesiones.

Asimismo, el mandatario lanzó un reconocimiento a las Fuerzas Armadas; además de que recalcó que se ha controlado la inflación, no se ha devaluado el peso, no ha habido nuevos impuestos y no ha aumentado el precio de las gasolinas.

En su informe, López Obrador destacó que la epidemia de COVID va a la baja en el país y que en abril se terminará de vacunar a los adultos mayores.

Sin embargo, reconoció que en su mandato han aumentado 8.5 por ciento los feminicidios, además de que también ha aumentado la extorsión.

Estas son las 10 frases clave del informe de AMLO:

“No hemos contratado deuda adicional a lo aprobado por el Congreso. No se han incrementado impuestos, no se han incrementado por encima de la inflación los precios de la gasolina, el diésel y la electricidad. Nuestra moneda, el peso, no se ha devaluado y la inflación se encuentra controlada”.

“Buscamos producir en México las gasolinas, el diésel y el gas que consumimos. Y ser independientes en materia de electricidad. La política petrolera del país tiene como propósito respetar los contratos otorgados por la llamada reforma energética del sexenio anterior, pero no entregaremos nuevas concesiones para la entrega del petróleo. Se continuará fortaleciendo a la CFE. No permitiremos otro caso como Odebrecht”.

“El huachicol se redujo en 95 por ciento, los homicidios en 1.6 por ciento, el robo de vehículos en 40 por ciento, el secuestro en 38 por ciento. De 11 delitos considerados como de mayor impacto, sólo dos han presentado aumentos, el feminicidio que creció en 8.5 por ciento y que posiblemente antes no se clasificaba como ahora. y la extorsión que aumentó en 21 por ciento”.

“Las acusaciones de que estamos militarizando el país carecen de toda lógica”.

“La extinta Policía Federal estaba podrida casi por entero, como lo prueba el hecho de que uno de los anteriores secretarios de Seguridad Pública (Genaro García Luna) permanece en la cárcel en Estados Unidos acusado de asociación delictuosa y lavado de dinero”.

“No se ha ordenado a las Fuerzas Armadas que hagan la guerra a nadie. Mi reconocimiento a esas dos importantes instituciones del Estado mexicano: la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa Nacional”.

“Poco a poco vamos construyendo una nueva normalidad. En estos últimos tiempos han bajado los contagios, las hospitalizaciones, los fallecimientos”.

“El compromiso de terminar a vacunar a todos los adultos mayores en el mes próximo, el mes del abril. Según los especialistas se reduciría la mortalidad en 80 por ciento”.

“Vamos saliendo de la crisis”.

“Nos falta alcanzar el objetivo central de vivir en una sociedad mejor más fraterna con más igualdad justicia democracia y libertades completamente libre de las rémoras del clasismo, de la discriminación y del racismo pero hacía allá vamos en busca de esa maravillosa utopía”.

