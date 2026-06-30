Colaborador de Donald Trump, Roger Stone, es arrestado en Florida por caso de campaña electoral de 2016

WASHINGTON.- Roger Stone, un colaborador cercano del presidente Donald Trump, fue arrestado este viernes en Florida por varios cargos derivados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre interferencia rusa en las elecciones del 2016, acusado de mentirle al Congreso y obstruir la pesquisa.

La imputación de siete cargos contra Stone -un autotitulado “embustero”- es el primer caso penal de Mueller en varios meses y revela detalles sobre cómo los miembros de la campaña de Trump tenían conocimiento a mediados de 2016 de que se habían robado correos electrónicos a la campaña de Hillary Clinton y querían que fueran divulgados.

La imputación alega que miembros de la campaña de Trump, a los que no nombra, preguntaron a Stone cuándo podrían divulgarlos.

No se acusa a Stone de asociarse ilícitamente con WikiLeaks, el sitio que publicó los emails, ni con los funcionarios rusos que según Mueller los hackearon. En cambio, se le acusa de manipulación de testigos, obstrucción y declaraciones falsas acerca de sus interacciones relacionadas con la divulgación por parte de WikiLeaks.

Stone hizo algunas de esas declaraciones falsas a la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, según el acta de acusación.

El acta detalla las conversaciones de Stone acerca de los emails demócratas publicados por WikiLeaks semanas antes de que el entonces candidato republicano Trump derrotara a Clinton. La oficina de Mueller ha dicho que esos emails, del jefe de la campaña demócrata John Podesta, fueron pirateados por agentes del espionaje ruso.

De acuerdo con el documento, la campaña de Trump ordenó a uno de sus altos funcionarios contactar a Stone después del 22 de julio de 2016, cuando WikiLeaks divulgó los emails hackados al Comité Nacional Demócrata y otros grupos. El funcionario, a quien los documentos no identifican, preguntó a Stone acerca de revelaciones adicionales y “qué otra información dañina” tenía WikiLeaks “con respecto a la campaña de Clinton”, según el acta.

Stone estaba por comparecer este viernes en una corte en Florida. La imputación ya estaba prevista. Stone ha dicho durante meses que estaba preparado para que lo acusaran, a la vez que ha negado haber cometido delito alguno.

Un jurado de instrucción escuchó durante meses las declaraciones de testigos relacionados con Stone. Adicionalmente, la comisión de inteligencia votó el año pasado divulgar una transcripción de las declaraciones de Stone a Mueller como precursora del acta de cargos.

Stone ha denigrado públicamente la investigación de Mueller y se ha hecho eco del presidente cuando la califica de cacería de brujas, pero ha llamado la atención de los investigadores durante mucho tiempo, sobre todo a la luz de un tuit de 2016 que parece demostrar conocimiento de que los emails pirateados a Podesta serían divulgados a la brevedad. Stone aseguró que desconocía el contenido de los emails en poder de WikiLeaks o cuándo serían divulgados.

Incluso comentó que se enteró por Randy Credico, un conductor de programas de radio en Nueva York, que WikiLeaks tenía los correos y planeaba revelarlos. Stone ha divulgado emails que según él apoyan esa afirmación.

Los fiscales habían ofrecido indulgencia a Jerome Corsi, un amigo de Stone, divulgador derechista de teorías conspirativas, a cambio de que confesara que había mentido intencionalmente a los investigadores acerca de una discusión con Stone sobre WikiLeaks, pero rechazó la oferta.

Podesta tuiteó este viernes que era “la hora de Roger en el barril”. Fue un juego de palabras con una declaración del mismo Stone, quien tuiteó poco antes de la divulgación de los emails de Podesta de que se acercaba la “hora en el barril” de éste.