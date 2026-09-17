Crece el hostigamiento contra creadores de ‘NAZA’: Protestan frente a casa de padres de Rachel Szor

Una treintena de agitadores se congregaron este jueves, por segundo día consecutivo, frente a la vivienda de los padres de Rachel Szor, una de las creadoras del documental israelí ‘NAZA’, el cual expone a través de testimonios de fuentes de inteligencia militares el asesinato de civiles en Gaza.

“Cuando dos individuos que no tienen idea de cómo es una zona de combate de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) y que nunca sirvieron como soldados de combate recorren el mundo afirmando que somos un Ejército de asesinos, se trata de un acto de traición interna”, dijo a EFE Ziv Baranes, uno de los organizadores de esta concentración, llevada a cabo a las puertas de la residencia privada de los padres de la cineasta.

“Estamos esperando a que (los directores de la película) regresen a Israel. Una vez lo hagan, tenemos la intención de bloquear el aeropuerto de Ben Gurión”, agregó.

Crece violencia contra creadores de ‘NAZA’

Este evento supone una nueva escalada de la violencia a la que se han visto expuestos por parte del elenco político y de una gran parte de la sociedad israelí los creadores de ‘NAZA’, Yuval Abraham y Rachel Szor, desde el estreno de la película en el Festival de Cine de Venecia el pasado 10 de septiembre.

Anoche, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció que planea presentar dos proyectos de ley para castigar económicamente y revocar la ciudadanía a quienes, como los directores de ‘NAZA’, “difamen al Ejército de Israel”, una medida que no se espera sea bloqueada por el Supremo de aprobarse.

Los creadores del filme son los oscarizados periodistas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor, quienes han dedicado casi tres años a este proyecto documental en el que 24 oficiales de inteligencia israelí describen los métodos y estrategias —incluido el uso de la IA— usados para matar, de forma sistemática, a palestinos y hacer inhabitable la Franja de Gaza.