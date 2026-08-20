Mark Zuckerberg compra el castillo de Strancally en Irlanda, donde Meta tiene su sede internacional

Mark Zuckerberg ahora es dueño de un castillo estilo neogótico a orillas del río Blackwater.

El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, ha comprado el castillo de Strancally, situado en el condado irlandés de Waterford, al sureste del país, por una suma que podría oscilar entre los 20 y 30 millones de euros, según informó este jueves un portavoz oficial.

La fuente confirmó a través de un breve comunicado que el mutimillonario fundador de Facebook ha adquirido este castillo de estilo neogótico situado a orillas del río Blackwater en una finca de 178 hectáreas.

“Mark y su familia están encantados de continuar cuidando de esta histórica propiedad y esperan pasar tiempo en Irlanda, donde Meta mantiene su sede internacional”, señaló el portavoz.

El castillo de Strancally se describe en la guía ‘The Houses of Ireland’ como una casa de tres plantas construida en piedra tallada que fue edificada en 1827 para John Kiely, antiguo diputado conservador del Parlamento británico.

¿Qué sabemos del castillo de Strancally?

Su diseño fue obra de los arquitectos James y George Richard Pain, quienes añadieron también una torre ornamental cercana y un muelle en una ensenada del río Blackwater.

La citada guía destaca la “suntosa escala” del castillo al recordar que “se tardaba unos 4 minutos y medio caminando a buen ritmo en llegar desde la cocina hasta el comedor”.

El diario The Irish Times indicó que Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan completaron esta compra hace varias semanas, si bien no aparece aún el Registro de Precios de Propiedades.

No obstante, este medio sostiene que el castillo podría haberse vendido por entre 20 y 30 millones de euros, “teniendo en cuenta la calidad de la residencia, que ha sido objeto de una restauración completa durante los últimos 20 años”.

El Times sostiene que la pareja seguirá viviendo en Estados Unidos y que residirá en el castillo cuando esté en Irlanda, donde Meta, matriz de las plataformas de redes sociales Facebook e Instagram, tiene su sede europea desde 2009 y emplea a unas mil 500 personas.