Trump da a Ucrania y Rusia fecha para acabar con la guerra: ‘Quiere que sea este verano’, dice Zelenski

El jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo que la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, ha propuesto poner fin a la guerra el próximo mes de junio.

“Han dicho que quieren hacerlo todo en junio. Y harán todo para asegurar que la guerra termine”, dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas este sábado por la agencia ucraniana ‘Ukrinform’.

¿Por qué Trump quiere que termine la guerra en junio?

“Los estadounidenses están proponiendo que las partes pongan fin a la guerra este verano. Y probablemente metan presión a las partes de acuerdo con su agenda. ¿Por qué este verano? Entendemos que sus asuntos internos en Estados Unidos tienen un impacto y serán incluso más relevantes para ellos”, explicó el presidente ucraniano.

Zelenski aludió a las próximas citas electorales en Estados Unidos, votaciones que “serán más importantes” para los políticos estadounidenses que asuntos internacionales.

El Congreso de Estados Unidos se renovará en noviembre de este año, tras unas elecciones previstas para el 3 de noviembre, mientras que el Senado lo hará parcialmente en esa jornada de cita con las urnas, pues hay 35 de los 100 escaños de esa cámara en liza.

‘Es importante fijar los términos’

Entre tanto, Zelenski apuntó que ya han propuesto a los representantes estadounidenses un plan secuenciado para llegar a la paz, en el que se especifican los pasos a dar por cada uno de los contendientes.

“Si los rusos están listos para acabar con la guerra, es importante fijar los términos”, abundó el presidente ucraniano.

Ucrania confirma participación en posible encuentro trilateral en EU

El jefe de Estado de Ucrania, Volodímir Zelenski, informó de que ha confirmado la participación de una delegación ucraniana en un posible nuevo encuentro trilateral propuesto por la administración del presidente Donald Trump que tendrá lugar en Estados Unidos.

“Hemos confirmado nuestra presencia”, dijo Zelenski en unas declaraciones recogidas este sábado por la televisión ucraniana ‘Suspline’ en el marco de un encuentro del presidente ucraniano con periodistas.

Tras la segunda ronda de negociación trilateral, celebrada el miércoles y el jueves entre representantes rusos, ucranianos y estadounidenses en Abu Dabi, la cita en Estados Unidos podría tener lugar en Miami, Florida, dentro de una semana, según Suspline.

Zelenski dijo el jueves que la próxima ronda de contactos trilaterales entre rusos, ucranianos y estadounidenses para buscar una salida negociada a la guerra iniciada por la invasión de Rusia podrían tener lugar “en el futuro próximo” en Estados Unidos.

“Lo que puede decirse ya es que hay planeadas reuniones adicionales en el futuro próximo, probablemente en Estados Unidos”, señaló Zelenski en su discurso nocturno a la nación en la noche del jueves al viernes.