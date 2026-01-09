Metano ‘invade’ Venezuela: Alerta sobre deterioro rápido y fugas en infraestructura petrolera

Las emisiones recurrentes son una “señal de alerta” para los operadores de petróleo y gas. (Fotos: EFE)

Los ejecutivos petroleros que evalúan una posible inversión en los campos de Venezuela quizá quieran observar primero la vista desde el espacio.

Los satélites han detectado enormes cantidades de metano que se elevan desde plataformas petroleras abandonadas, oleoductos oxidados y otra infraestructura energética deteriorada del país.

Estas emisiones no sólo reflejan una posible pérdida de ingresos, sino que también probablemente hagan que las grandes petroleras estadounidenses se lo piensen dos veces antes de operar en Venezuela.

Esto podría dejar a empresas más pequeñas, con menos experiencia, y a firmas de capital privado intentando cumplir el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de reactivar la producción de crudo pesado del país tras capturar al presidente Nicolás Maduro.

Aproximadamente 13 mil millones de metros cúbicos de gas natural de Venezuela se queman, se ventilan o se filtran a la atmósfera cada año. (Henry Chirinos/EFE)

¿Por qué la fuga de metano debería alertar a inversionistas?

Las emisiones recurrentes son una “señal de alerta” para los operadores de petróleo y gas, dijo Clayton Nash, director de desarrollo estratégico de Tegre Corp., una consultora de ingeniería y diseño con sede en Colorado. “Es una forma de saber que se trata de instalaciones que no están bien operadas”.

Aproximadamente 13 mil millones de metros cúbicos de gas natural de Venezuela se queman, se ventilan o se filtran a la atmósfera cada año, lo que desperdicia alrededor de mil 400 millones de dólares en ingresos potenciales, según Capterio Ltd., una empresa británica que ayuda a reducir este tipo de emisiones.

Cerca de una cuarta parte de la producción de gas del país se pierde en la atmósfera, la tasa más alta del mundo y casi 10 veces superior al promedio global, de acuerdo con un análisis satelital publicado el mes pasado en Nature Communications.

Todo ese metano es peligroso: este gas de efecto invernadero es 80 veces más potente que el dióxido de carbono para calentar el planeta en un periodo de 20 años.

El problema de emisiones de metano en Venezuela

Gran parte del problema de las emisiones de metano en Venezuela proviene del gas natural que se produce junto con el petróleo, más valioso.

Petróleos de Venezuela SA, la empresa estatal, no cuenta con suficientes gasoductos, instalaciones de almacenamiento ni una planta de exportación de gas natural licuado para capturar y transportar ese combustible adicional. Como resultado, el gas se quema, se ventila o simplemente se fuga.

Petróleos de Venezuela SA, la empresa estatal, no cuenta con suficientes gasoductos, instalaciones de almacenamiento ni una planta de exportación de gas natural (Henry Chirinos/EFE)

Las enormes y persistentes columnas de metano en Venezuela también indican que la infraestructura existente está en rápido deterioro y presenta fugas, tras años de falta de inversión, escaso mantenimiento y robos.

El obstáculo para empresas que quieran invertir en Venezuela

Los satélites han detectado grandes nubes de metano en varias zonas clave de producción, incluida la Faja del Orinoco, cerca de Maturín, y el lago de Maracaibo, según BloombergNEF.

Esto subraya uno de los principales desafíos para cualquier operador que considere invertir en el país, donde los sistemas existentes pueden ser costosos de reparar y requerir un mantenimiento intensivo durante décadas.

“Los campos venezolanos no sólo necesitarán una modernización, sino también una gestión operativa y supervisión cuidadosas a largo plazo”, dijo Deborah Gordon, directora principal del Programa de Inteligencia Climática del RMI.

“Incluso si los operadores logran frenar el desperdicio y la pérdida de gas, los recursos extrapesados de la Faja del Orinoco seguirán siendo grandes fuentes de contaminación por CO₂”.

Restaurar los niveles de producción del país a cerca de su pico de casi 4 millones de barriles diarios no será barato. Las empresas tendrían que invertir alrededor de 100 mil millones de dólares durante la próxima década para alcanzar ese nivel de producción, según Francisco Monaldi, director de política energética para América Latina en el Baker Institute for Public Policy de la Universidad Rice.

Trump convoca a directivos petroleros estadounidenses

La Casa Blanca ha convocado a directivos petroleros estadounidenses a una reunión clave este viernes en Washington para convertir en realidad la visión de Trump de resucitar la producción petrolera de Venezuela.

El planteamiento, dijo una persona familiarizada con el tema, será: “Háganlo por nuestro país”. Sin embargo, varios analistas han señalado que las preocupaciones sobre la estabilidad política a largo plazo de Venezuela y su historial de nacionalización de activos extranjeros podrían ser un freno para las grandes petroleras.

“Anticipamos que las grandes compañías estadounidenses y europeas que cotizan en bolsa seguirán mostrándose cautelosas, dado su historial complicado en la región”, dijo Quentin Peyle, analista principal de la firma francesa de geoanálisis Kayrros SA.

“En cambio, la inversión probablemente provendrá de operadores más pequeños, con una mayor tolerancia al riesgo”.

Pero los productores más pequeños suelen tener dificultades para reducir las emisiones operativas sin fuertes incentivos regulatorios y es menos probable que aporten la inversión a gran escala necesaria para transformar completamente la infraestructura.

Otra preocupación es que cualquier mejora que reduzca las emisiones podría verse compensada por un aumento en la producción, añadió Peyle.

Otra preocupación es que cualquier mejora que reduzca las emisiones podría verse compensada por un aumento en la producción (Henry Chirinos/EFE)

Los inversionistas potenciales tendrían que realizar una exhaustiva debida diligencia sobre la infraestructura existente, pero podría ser difícil evaluar plenamente el riesgo, ya que ha estado operando a baja capacidad durante años.

“Podrías tener algo así como bombas de tiempo”, dijo Nash, de Tegre. “No vas a descubrir qué tan grave es la situación hasta que aumentes la producción”.