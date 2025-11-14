Ucrania lanza misiles de crucero Neptune contra un puerto petrolero ruso del Mar Negro

Rusia intensifica sus bombardeos en todo el país, especialmente contra las centrales eléctricas de Ucrania. (EFE)

Las fuerzas ucranianas llevaron a cabo un ataque contra un importante puerto ruso del Mar Negro durante la noche, lo que provocó la declaración del estado de emergencia, mientras Moscú lanzaba un ataque aéreo generalizado sobre Kiev, en Ucrania, que causó la muerte de al menos seis personas y daños en edificios residenciales.

El presidente Volodimir Zelenski confirmó el ataque ucraniano con misiles de crucero Neptune de largo alcance contra territorio ruso, calificándolo de respuesta “totalmente justa” al “terror continuo” de Rusia. Si bien las defensas aéreas ucranianas “neutralizaron” 14 misiles rusos, afirmó que el Kremlin estaba realizando ataques contra objetivos civiles.

“Rusia continúa su terror contra las ciudades ucranianas, específicamente contra la infraestructura civil, y los objetivos clave de Rusia anoche fueron zonas residenciales en Kiev e instalaciones energéticas”, dijo Zelensky en una publicación en la plataforma de redes sociales X.

El ataque se produce en un momento en que Rusia intensifica sus bombardeos en todo el país, especialmente contra las centrales eléctricas de Ucrania, con el objetivo de paralizar el sistema energético del país antes del invierno.

Rusia envía ataque masivo con drones a Ucrania

El Ministerio de Defensa ruso anunció en Telegram que sus fuerzas lanzaron un ataque masivo con drones y armamento de precisión, incluidos misiles Kinzhal, contra el complejo militar-industrial y las instalaciones energéticas de Ucrania.

En el puerto ruso de Novorossiysk, al este de la península de Crimea, la caída de restos de un dron provocó un incendio en un depósito ubicado en la terminal petrolera Sheskharis de Transneft PJSC, según informó el servicio regional de emergencias en Telegram la madrugada del viernes.

El incendio fue extinguido tras el despliegue de más de 50 unidades de bomberos en el lugar, según informaron las autoridades, quienes no proporcionaron detalles sobre los daños.

El alcalde de Novorossiysk, Andrey Kravchenko, anunció el estado de emergencia a través de Telegram. Transneft no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios sobre la situación en la planta.

Restos de dron afectan a Rusia

Una terminal de contenedores ubicada en Novorossiysk sufrió daños por la caída de escombros, pero continuó operando con normalidad, según informó Delo Group, la empresa que gestiona dicha instalación, en un comunicado publicado en Telegram.

La mayor terminal de granos de Rusia, también operada por Delo Group, se vio afectada por restos de drones, pero sigue funcionando, informó la agencia de noticias Interfax, citando al director ejecutivo de la terminal.

El Brent, referencia mundial, subió hasta un 3 por ciento en un rápido movimiento hacia los 65 dólares por barril, antes de reducir algunas de las ganancias, mientras que el West Texas Intermediate se negoció en torno a los 60 dólares.

Según los servicios de emergencia regionales, drones también impactaron una embarcación civil no identificada en el puerto de Novorossiysk, sin especificar el tipo de embarcación.

El alcalde de la ciudad informó de daños en al menos tres edificios residenciales en comunicados separados a través de Telegram.

Rusia lanzó unos 430 drones y 18 misiles —incluidos misiles balísticos— en el ataque, según Zelenski.

Los sistemas Patriot y otros sistemas de defensa proporcionados por los socios ucranianos permitieron a la defensa aérea interceptar 14 misiles, incluidos misiles balísticos, añadió.