Venezuela toma cartas en el asunto: Arresta disidentes y moviliza tropas ante temor de ataque de EU

Venezuela está arrestando disidentes y alentando a los ciudadanos a espiar a sus vecinos, mientras la aproximación de un grupo de portaaviones estadounidense mantiene al país en vilo.

Ante el temor de un ataque inminente de Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro extendió el jueves los ejercicios militares nacionales que involucran a 200 mil soldados.

A comienzos de la semana, el líder del partido gobernante, Diosdado Cabello, instó a los venezolanos a usar sus teléfonos para reportar actividades sospechosas al gobierno.

El canciller Yván Gil advirtió en un evento en Caracas al “imperio estadounidense” que no se atreva porque Venezuela está preparada.

El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, llegó a la región el martes, lo que despertó temores en el régimen de Maduro de que EU pudiera estar a punto de atacar objetivos en Venezuela.

En las últimas semanas, Washington incrementó su presencia militar en el Caribe sur y destruyó embarcaciones cerca de la costa venezolana, sospechosas de traficar drogas.

¿Qué acciones ha tomado Maduro por la presencia militar de EU?

El martes, Maduro aceleró la aprobación de un proyecto de ley para reforzar la defensa nacional mediante la creación de nuevos comandos conjuntos que integran a policías, militares y grupos civiles para responder a amenazas internas y externas.

La legislación se suma a los recientes esfuerzos del gobierno por fortalecer su red de informantes civiles mediante aplicaciones móviles y comités vecinales.

Estas medidas buscan incorporar a más venezolanos en el aparato de seguridad y defensa, mientras la represión política se profundiza ante la amenaza de EU.

La ONG local de derechos humanos Justicia, Encuentro y Perdón denunció un aumento de detenciones arbitrarias y desapariciones en todo el país durante octubre.

Señaló un preocupante patrón de persecución dirigida contra profesionales, activistas sociales, sindicalistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos involucrados en labores comunitarias o políticas.

Observadores de derechos humanos informaron de decenas de detenciones durante el mes.