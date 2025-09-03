Sobrevivientes de abusos de Epstein piden la publicación de todos los archivos: ‘Pedimos transparencia’

Varias sobrevivientes, algunas de las cuales afirmaron que era la primera vez que hablaban, describieron los abusos que sufrieron. (Foto: Bloomberg)

Los sobrevivientes de la red de tráfico sexual del fallecido financiero Jeffrey Epstein pidieron al Congreso que apruebe una ley que obligue a la administración Trump a hacer público todo el material no clasificado recopilado en una investigación federal sobre la operación, incluida la información sobre clientes que abusaron de niñas menores de edad.

Flanqueados por el representante republicano Thomas Massie, de Kentucky, y el demócrata Ro Khanna, de California, los supervivientes y sus abogados acusaron al gobierno federal de proteger a las personas cómplices de los delitos de Epstein al mantener los archivos en secreto. Según ellos, incluso a los abogados de las sobrevivientes se les ha prohibido compartir algunos documentos.

“Jeffrey Epstein recibió durante años una protección mayor que cualquiera de las víctimas”, afirmó Brad Edwards, abogado de algunas de las sobrevivientes, durante una rueda de prensa celebrada el miércoles en el Capitolio de Estados Unidos.

“Nosotros hemos visto los documentos, pero ustedes no. Y cuando los vean, se horrorizarán”.

Lanzan campaña para publicar archivos de Epstein

Massie, que ha discutido frecuentemente con Trump, y Khanna han lanzado una campaña para utilizar una maniobra procedimental poco habitual conocida como petición de descargo para forzar una votación en la Cámara de Representantes sobre la divulgación del material, a pesar de la oposición de los líderes del Partido Republicano.

“Se está protegiendo a los autores porque son ricos y poderosos”, afirmó Massie durante la rueda de prensa.

Si los dos legisladores consiguen el respaldo de la mayoría de los miembros de la Cámara, podrán eludir al presidente de la Cámara, Mike Johnson, que normalmente controla qué leyes se someten a votación.

Todos los demócratas de la Cámara apoyan la petición de destitución. Massie afirmó que solo se necesitan dos legisladores republicanos más para que la ley salga adelante.

Víctimas exigen transparencia en el caso de Epstein

Varias sobrevivientes, algunas de las cuales afirmaron que era la primera vez que hablaban, describieron los abusos que sufrieron y pidieron con emoción que se hicieran públicos los archivos.

Haley Robson afirmó que solo tenía 16 años cuando Epstein abusó de ella y la reclutó para que le trajera otras chicas menores de edad.

“Cuando entré en la sala de masajes”, dijo, haciendo una pausa para respirar profundamente y conteniendo las lágrimas, “Jeffrey Epstein se desnudó y me pidió que le hiciera cosas”.

“Levanten el velo de estos archivos y sean transparentes”, dijo, con la mano temblorosa mientras leía desde su teléfono. “Desclasifiquen todos los documentos. Pedimos transparencia”.

Otra superviviente, Lisa Phillips, dijo que está trabajando con otras personas para recopilar una lista de hombres ricos y poderosos que participaron en la operación de Epstein.

“La verdad debe salir a la luz, y el gobierno la tiene”, dijo la representante republicana Marjorie Taylor Greene, una de las pocas republicanas que ha firmado la petición de destitución.

“Tenemos que luchar con uñas y dientes por aquellos que están sufriendo abusos sexuales y viven en una prisión de vergüenza”, dijo Greene.

Trump reacciona a relación con Epstein

El presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, James Comer, aliado del presidente Donald Trump, ha citado al Departamento de Justicia para que entregue los documentos, pero críticos como Khanna y Massie afirman que el enfoque del comité ha ocultado gran parte de los archivos al público.

Trump sigue siendo presionado por su relación anterior con Epstein, quien murió en prisión en 2019 mientras se enfrentaba a cargos de tráfico sexual. El miércoles, calificó la controversia sobre los archivos de Epstein como un “engaño demócrata que nunca termina”.

“Se han entregado miles de páginas de documentos”, dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca. “Pero en realidad es un engaño demócrata, porque están tratando de que la gente hable de algo que es totalmente irrelevante para el éxito que hemos tenido como nación”.

El presidente ha reconocido que hace mucho tiempo mantuvo una relación personal con Epstein y que asistió a reuniones sociales con él, pero ha negado saber nada sobre su operación de tráfico sexual.

La comisión de supervisión llevó a cabo testimonios a puerta cerrada de antiguos funcionarios del gobierno, entre ellos el exfiscal general William Barr, con solo breves declaraciones para describir sus declaraciones. Massie ha ridiculizado el trabajo del panel calificándolo de “humo y espejos”.