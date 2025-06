Conflicto Irán-Israel: ¿Cómo es el bombardero B-2 que EU movilizó? Cargan bombas de 15 toneladas

(Airman First Class Michael S. Do)

Israel e Irán lanzaron nuevos ataques en la segunda semana de hostilidades, con el sitio nuclear de Isfahan nuevamente como objetivo, mientras Donald Trump incrementaba la incertidumbre sobre su disposición a unirse al conflicto.

Varios bombarderos B-2 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos despegaron en las últimas horas con rumbo al Pacífico, mientras el presidente Donald Trump sopesa la posibilidad de atacar Irán, según el seguimiento de sitios web especializados en tráfico aéreo.

El traslado de estos aviones no implica necesariamente que el mandatario republicano haya tomado una decisión, ya que no es inusual reubicar activos militares, informó el diario The New York Times.

¿Cómo son los bombarderos B-2 que EU moviliza?

De acuerdo con los rastreadores de vuelos, los B-2 partieron desde la base aérea de Whiteman, en Missouri, con destino a Guam, un territorio estadounidense en Micronesia que alberga instalaciones militares.

Estos bombarderos, capaces de transportar potentes bombas, al parecer estuvieron acompañados por aviones cisterna para su reabastecimiento en vuelo.

Según información de la Fuerza Armada de Estados Unidos, los B-2 son un bombardero multifunción capaz de lanzar munición convencional y nuclear.

“El B-2 ofrece una enorme potencia de fuego para desplegarse, en poco tiempo, en cualquier parte del mundo, atravesando defensas previamente impenetrables”, señala en su página de internet.

La combinación de señales infrarrojas, acústicas, electromagnéticas, visuales y de radar reducidas le permite no ser detectado ante los sistemas de vigilancia. (Master Sgt. Russell Scalf/Pacific Air Forces Public Affair)

¿Es indetectable ante los radares infrarrojos?

Agrega que las características de baja observabilidad que posee el instrumento, o “furtividad”, le otorgan la capacidad única de penetrar las defensas más sofisticadas del enemigo y amenazar sus objetivos más valiosos y fuertemente defendidos.

“Su capacidad para penetrar las defensas aéreas y amenazar con represalias efectivas lo convierte en una fuerza de combate y disuasión sólida y eficaz hasta bien entrado el siglo XXI”, resalta la Fuerza Aérea estadounidense.

Además, “su baja observabilidad le proporciona mayor libertad de acción a gran altitud, aumentando así su alcance y un mejor campo de visión para los sensores de la aeronave”.

La combinación de señales infrarrojas, acústicas, electromagnéticas, visuales y de radar reducidas le permite no ser detectado ante los sistemas de vigilancia.

“Estas señales dificultan que los sofisticados sistemas defensivos detecten, rastreen y ataquen al B-2″, indica.

¿El B-2 puede cargar bombas de 15 toneladas?

La Fuerza Aérea de Estados Unidos recalca que el bombardero B-2 tiene una tripulación de dos pilotos: un piloto en el asiento izquierdo y el comandante de la misión en el derecho, en comparación con la tripulación de cuatro del B-1B y la tripulación de cinco del B-52.

Otra de sus características es que puede cargar hasta 18 mil kilos, sin embargo, Fox News destacó que los bombarderos se reabastecieron de combustible después de despegar desde Missouri.

Trump se reúne con su equipo de seguridad nacional entre dudas sobre bombardear Irán. (Foto: EFE) (KEN CEDENO / POOL/EFE)

“Lo que sugiere que despegaron sin los tanques de combustible llenos debido a una pesada carga útil a bordo, que podrían ser bombas antibúnkeres”, indicó este sábado 21 de junio.

Destaca que el B-2 puede transportar dos bombas antibúnker de 15 toneladas, exclusivas de Estados Unidos.

Si se produce el ataque de Estados Unidos contra Irán, su principal objetivo sería la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordow, situada a unos 100 kilómetros al sur de Teherán.

Con información de EFE y Bloomberg