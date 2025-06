¿Quién es Alex Padilla, el senador de origen mexicano que fue expulsado de conferencia de Kristi Noem?

El senador por California, Alex Padilla, cuestionó el uso de la fuerza por parte de agentes federales, luego de ser sometido y expulsado de una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Interna de Estados Unidos, Kristi Noem, en Los Ángeles.

Padilla intentaba hacer una pregunta a Noem sobre las redadas migratorias del ICE que han provocado manifestaciones masivas, cuando elementos de seguridad lo sacaron a empujones, lo tiraron al suelo y lo esposaron.

“Soy el senador Alex Padilla. Tengo preguntas para la secretaria”, expresó el legislador demócrata mientras las autoridades lo sacaban a la fuerza de la sala.

“Si así responde esta administración a un senador que hace una pregunta... imagínense cómo están tratando a los trabajadores del campo, a los cocineros, a los jornaleros de la comunidad de Los Ángeles, de toda California y de todo el país”, dijo el senador a los medios horas después del incidente.

Un video difundo en redes mostró el momento en que Padilla, alto miembro del Subcomité Judicial de Inmigración del Senado, fue agredido a pesar de identificarse como senador de los Estados Unidos.

Alex Padilla, el primer latino en llegar al Senado de EU

Padilla, quien asegura ser "californiano de toda la vida", nació y creció en la comunidad obrera de Pacoima, en el Valle de San Fernando, en California.

Sus padres, originarios de México, emigraron a Los Ángeles en la década de 1960 y una vez en California, se conocieron y solicitaron la residencia permanente.

Cuenta que su padre trabajó como cocinero de comida rápida en varios restaurantes de Los Ángeles, mientras que su madre trabajaba limpiando casas. Él, con el apoyo de varios profesores, fue aceptado en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), donde obtuvo una licenciatura en Ingeniería Mecánica.

En 1999, con apenas 26 años, Padilla fue elegido para el Concejo Municipal de Los Ángeles en representación del distrito donde creció. Dos años después fue designado para presidir dicho Concejo, siendo la persona más joven en la historia de la ciudad y el primer latino en más de 100 años en ocupar el cargo.

En enero de 2021, fue designado para reemplazar a la vicepresidenta Kamala Harris en el Senado de Estados Unidos y el 20 de enero de ese año se convirtió en el primer latino en representar a California en el Senado estadounidense.

Padilla ha sido un fuerte crítico de los operativos migratorios ordenados por el presidente Donald Trump y el despliegue de cerca de 5 mil soldados para contener las manifestaciones en Los Ángeles.

El senador latino por California fue retirado a empujones de una conferencia encabezada por Kristi Noem en Los Ángeles. (MICHAEL REYNOLDS/EFE)

Senador Padilla cuenta cómo fue esposado y detenido

El legislador demócrata explicó que él y varios de sus colegas habían solicitado información al Departamento de Seguridad Interna (DHS), dirigido por Noem, sobre las medidas cada vez más extremas de control migratorio, pero las respuestas que recibieron fueron “mínimas” o en algunos casos no obtuvieron.

Aseguró que se encontraba en una instalación federal de Los Ángeles para recibir un informe de un general cuando supo que en el mismo piso Noem ofrecía una conferencia de prensa junto a otras agencias federales, sobre las redadas migratorias y los arrestos en las protestas en rechazo a los operativos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, por lo que quiso preguntar directamente a la funcionaria.

“Estuve allí pacíficamente. En un momento dado tuve una pregunta y comencé a hacerla. Casi de inmediato me sacaron a la fuerza de la sala. Me obligaron a tirarme al suelo y me esposaron”, explicó Padilla.

Con información de EFE.