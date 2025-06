¿Habrá reconciliación? Trump mantendrá Starlink de Musk en la Casa Blanca

El presidente Donald Trump reiteró su deseo de poner fin a su disputa pública con Elon Musk, diciendo a los periodistas que mantendría el servicio de internet Starlink en la Casa Blanca y que le deseaba “muy bien” a su multimillonario patrocinador.

Aun así, el mandatario estadounidense sugirió que podría retirar el automóvil Tesla, que compró de los terrenos de la Casa Blanca, y dijo que era responsabilidad de Musk acercarse después de una semana explosiva en la que ambos intercambiaron insultos y amenazas en una pelea que comenzó por el proyecto de ley de impuestos exclusivo del presidente.

“Yo pensaría que, si yo fuera él, querría hablar conmigo”, dijo Trump. “Pero, y quizás ya haya llamado, habría que preguntarle si ya lo ha hecho. Pero no tendría problema con... bueno, no quiero decirlo, pero, bueno, imagino que querría hablar conmigo”, dijo Trump.

Trump dijo que no había observado ninguna confrontación física entre Musk y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y dijo que esperaba que el CEO de SpaceX no hubiera consumido drogas recreativas durante su tiempo trabajando para el gobierno, después de un informe del New York Times reportara que el exjefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) había estado consumiendo ketamina.

“Realmente no lo sé, no lo creo”, dijo Trump. “Espero que no”.

Los comentarios relativamente moderados del presidente se produjeron después de que Musk borrara, durante el fin de semana, una serie de publicaciones en redes sociales, incluyendo múltiples insinuaciones de que Trump había sido mencionado en archivos inéditos relacionados con el financiero neoyorquino caído en desgracia Jeffrey Epstein.

Las acciones de Tesla se desplomaron hasta el 17 por ciento, pérdida que eliminó brevemente más de 180 mil millones de dólares del valor de mercado del fabricante de automóviles, durante la disputa, y Trump amenazó con recortar los contratos gubernamentales a las empresas de Musk.

“Mira, le deseo lo mejor”, dijo Trump este lunes 9 de junio. “Teníamos una buena relación”.