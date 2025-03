‘San Francisco, ruega por él’: El brutal doble crimen que llevó a Ernesto Medellín a la pena de muerte

José Ernesto Medellín Rojas tenía una cita con la inyección letal. Ni las oraciones de su abuela, Eleuteria Almendariz, a San Francisco de Asís lo salvaron.

Nacido en Nuevo Laredo, Tamaulipas, José Ernesto Medellín Rojas se fue, cuando era niño, junto con su familia a vivir a Texas, donde formó parte de una pandilla.

Al igual que los otros mexicanos ejecutados por Estados Unidos, la detención de Medellín Rojas tuvo la irregularidad de que las autoridades consulares mexicanas no fueron informadas de su detención, lo cual llevó a México a denunciar a EU ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que falló a favor del caso mexicano.

Así fue el homicidio brutal en el que participó Ernesto Medellín

En el verano de 1993, la ciudad de Houston, Texas, decretaba un toque de queda a las 23:30. La noche del 24 de junio, las amigas Jennifer Ertman, de 14 años, y Elizabeth Peña, de 16, estudiantes de la preparatoria Waltrip High School, salieron 15 minutos antes de la hora de encierro, de casa de una amiga rumbo a sus hogares.

El sitio ProDeathPenalty, que promueve la pena de muerte en EU, relata que ambas adolescentes tomaron un atajo ante la premura. Las jóvenes se fueron por las vías del tren y un parque; sin embargo, nunca llegaron a sus casas.

Por la mañana del 25 de junio de 1993, los padres de las chicas las buscaron por todos los medios. Al no hallarlas, denunciaron su desaparición ante la policía y continuaron la búsqueda por su cuenta.

Cuatro días después de la desaparición, una llamada de un personaje misterioso que se identificó como ‘González’ proporcionó información a las autoridades de la zona por donde debían buscar a las adolescentes.

Fue en el pantano White Oak donde encontraron los cuerpos en descomposición de ambas víctimas. El calor, la humedad y la brutalidad con la que fueron asesinadas llevó a que tuvieran que ser identificadas a través de registros dentales.

Los cuerpos presentaban lesiones en el cráneo, cuello y genitales, por lo que se determinó que habían sido blanco de una brutal paliza, violación tumultuaria y ahorcamiento.

Según recopila el sitio Murderpedia, además del mexicano José Ernesto Medellín Rojas, también fueron detenidos por ese crimen que sacudió a Houston otros adolescentes, identificados como Peter Cantú, Raúl Villarreal, Efraín Pérez y Sean Derrick O’Brien.

Aunque todos fueron sentenciados a muerte, Villarreal y Pérez la libraron y fueron condenados a cadena perpetua. Además, el hermano de Ernesto, Venancio Medellín, fue enviado a prisión por 40 años, acusado de violación.

¿Por qué Medellín y cómplices mataron a las adolescentes texanas?

En aquel año, el actual gobernador de Texas, Greg Abbott, se desempeñaba como fiscal general de Texas y emitió un reporte en el que detalló el crimen.

La versión de Abbott indica que Medellín y sus cómplices, así como dos personas más, los hermanos Sandoval, pertenecientes a la pandilla ‘Blanco y Negro’, realizaban una iniciación pandilleril, en la que el nuevo integrante tenía que pelear hasta el desmayo con todos los demás.

En ese momento, las jóvenes pasaron junto a Medellín, quien quiso hablar con Elizabeth. La joven intentó escapar, pero él la lanzó contra el suelo. La joven gritó y Jennifer intentó ayudarla, pero Peter y Sean intervinieron y la tumbaron también. En ese instante, los hermanos Sandoval se fueron.

Lo que siguió fue un acto brutal. Los pandilleros violaron a las dos chicas, las golpearon. A Elizabeth le arrancaron dos dientes antes de matarla y a Jennifer le rompieron las costillas una vez muerta.

Para ahorcarlas, los asesinos utilizaron un cinturón y cordones de zapatos, además, les pisaron el cuello para asegurarse de que las habían matado.

La confesión, presumida como un logro

Una vez consumado el crimen, Ernesto Medellín, Raúl y Efraín se fueron con Peter a su casa, donde presumieron su hazaña a Joe, hermano de Peter, y a su esposa Christina Cantú.

La mujer convenció a su marido de denunciarlos, pues les contaron a detalle el doble homicidio y, además, se repartieron lo que robaron a las jóvenes.

Fue así como Joe se convirtió en ‘González’, el personaje misterioso que aportó los datos para dar con los cuerpos.

De acuerdo con ‘González’, Ernesto Medellín les dio un escalofriante relato, pues dijo que habría sido “más fácil con una pistola”.

‘Usted no entiende’: Aislado y sin familia, Medellín esperó la muerte 15 años

Tras ser detenido, Ernesto Medellín pasó casi 15 años esperando su ejecución, aislado y sin contacto con su familia, pues sus padres cometieron un grave error durante una visita a la prisión.

Según la extinta agencia Notimex, los padres de Medellín Rojas planearon con su hijo un intento de fuga; sin embargo, la plática fue escuchada y las autoridades penitenciarias los vetaron para que nunca pudieran ver a Ernesto.

Fue hasta poco antes de la ejecución que la familia pudo reunirse de nuevo, no así la abuela Eleuteria, que solo rezaba para que su nieto se salvara.

“Ando a la vuelta y vuelta. Me siento, me paro y me siento. Ahí estamos nada más pensando; en la noche se me quita el sueño y me pongo a rezarle al señor San Francisco”, publicó el diario sinaloense Noroeste en 2008.

El caso ‘Avena’

Al conocer la situación de Ernesto Medellín y de otros 50 ciudadanos mexicanos que no habían sido informados de su derecho a asistencia consular, el Gobierno de México llevó el caso ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya.

En 2004, la CIJ falló a favor de México en el caso conocido como ‘Avena y otros nacionales mexicanos’. La Corte Internacional determinó que Estados Unidos había violado la Convención de Viena, por lo que ordenó la revisión y reconsideración de las condenas de estos ciudadanos, señala Amnistía Internacional.

El entonces presidente George Bush ordenó a los estados revisar los casos mencionados por la CIJ, pero Texas se negó y prosiguió con la ejecución de José Ernesto Medellín Rojas.

