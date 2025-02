¿EU abandonará la OTAN? Estos son los planes de Trump por sus diferencias con la Unión Europea

Es probable que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump mantenga su compromiso con la OTAN, aunque podría reducir su presencia de tropas en Europa a medida que sus prioridades cambien hacia la región del Indo-Pacífico, dijo un alto funcionario de la alianza.

El almirante Giuseppe Cavo Dragone, quien asumió como presidente del Comité Militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte el mes pasado, habló al margen de la Conferencia de Seguridad de Munich, donde los líderes europeos estaban tratando de llegar a un acuerdo sobre la nueva administración del presidente Donald Trump, incluida la perspectiva de un desvanecimiento de la protección de seguridad estadounidense.

“Estados Unidos no se retirará de la OTAN”, dijo Cavo Dragone, oficial naval italiano, en una entrevista en Munich. Pero la retirada de algunos de los 100 mil soldados estacionados en Europa podría estar en la agenda debido a “algunos compromisos que Estados Unidos tiene lejos de aquí, en el Pacífico”, dijo.

Sin embargo, “no creo que vayan a sacar a un gran número de estadounidenses de Europa”, afirmó el almirante.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos no respondió a una solicitud de comentarios.

La seguridad europea fue el tema central de la reunión en la capital bávara, sobre todo la manera de resolver la guerra de tres años que Rusia mantiene con Ucrania. Los líderes europeos y ucranianos se vieron sorprendidos por el plan de Trump de reunirse con el presidente Vladimir Putin, y muchos temieron que los excluyeran de las conversaciones.

Cavo Dragone se alineó con muchos miembros de la OTAN en Europa que piden un mayor gasto en defensa, reconociendo que el cambio de prioridades en Estados Unidos significa que el continente necesita aumentar su fuerza militar.

“Hay una especie de desequilibrio, por lo que necesitamos reequilibrarlo”, dijo el almirante, calificando de “blasfemia” la idea de que Europa no es capaz de defenderse.

Cualquier retirada estadounidense de Europa tiene que ser aceptada por la OTAN con una “actitud operativa”, dijo Cavo Dragone, añadiendo que los ejércitos de la región necesitan ser capaces de llenar el vacío.

¿Cuándo será la reunión entre funcionarios de EU y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania?

Altos funcionarios estadounidenses y rusos, incluidos los principales diplomáticos de los países, mantendrán conversaciones para mejorar sus lazos y negociar el fin de la guerra en Ucrania, dijeron funcionarios el lunes, en lo que sería la reunión más importante entre las partes desde la invasión a gran escala de Moscú a su vecino hace casi tres años.

Las conversaciones, programadas para el martes en Arabia Saudita, marcan otro paso crucial de la administración Trump para revertir la política estadounidense de aislar a Rusia, y tienen como objetivo allanar el camino para una reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente ruso Vladimir Putin.

La reciente ofensiva diplomática estadounidense sobre la guerra ha hecho que Kiev y sus principales aliados se apresuren a conseguir un lugar en la mesa de negociaciones, en medio de preocupaciones de que Washington y Moscú puedan seguir adelante con un acuerdo que no les resulte favorable. Francia convocó el lunes una reunión de emergencia de los países de la Unión Europea y el Reino Unido para decidir cómo responder.

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, y el asesor de asuntos exteriores de Putin, Yuri Ushakov, partieron el lunes hacia la capital saudí, según informó la televisión estatal rusa. El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, el asesor de seguridad nacional, Mike Waltz, y el enviado especial, Steve Witkoff, se reunirán con la delegación rusa, según informó la portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce. Ucrania no participará en la reunión.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que las conversaciones se centrarán principalmente en “restaurar toda la gama de relaciones entre Estados Unidos y Rusia, así como en preparar posibles conversaciones sobre la solución de la cuestión ucraniana y organizar una reunión de los dos presidentes”. Bruce dijo que la reunión tiene como objetivo determinar hasta qué punto los rusos quieren la paz y si se pueden iniciar negociaciones detalladas.

“Creo que el objetivo, obviamente, para todos es determinar si esto es algo que puede avanzar”, dijo a los periodistas que viajaban con Rubio en Riad, Arabia Saudita. Bruce dijo que, aunque Ucrania no estaría en la mesa de negociaciones del martes, las negociaciones de paz reales solo se llevarían a cabo con la participación de Ucrania. La participación de Kiev en cualquier conversación de paz fue un pilar de la política estadounidense bajo el predecesor de Trump, Joe Biden.

En declaraciones al programa “Sunday Morning Futures” de Fox News Channel, Witkoff dijo que él y Waltz “tendrán reuniones por orden del presidente” y esperan lograr “realmente buenos avances con respecto a Rusia y Ucrania”.

Witkoff no respondió directamente a una pregunta sobre si Ucrania tendría que ceder una “porción significativa” de su territorio como parte de cualquier acuerdo negociado. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo la semana pasada que la membresía de Ucrania en la OTAN no era realista y sugirió que Kiev debería abandonar las esperanzas de recuperar todo su territorio de manos de Rusia, dos puntos clave en la lista de deseos de Putin .

Las conversaciones marcarían una importante expansión de los contactos entre Estados Unidos y Rusia, casi tres años después de una guerra que ha visto caer los lazos al nivel más bajo en décadas. Lavrov y el entonces secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, hablaron brevemente al margen de una reunión del G-20 en la India hace casi dos años. La conversación de 10 minutos no alivió las tensiones y, de hecho, aumentaron en los meses siguientes. En el otoño de 2022, los jefes de espionaje estadounidenses y rusos se reunieron en Turquía en medio de las preocupaciones de Washington de que Moscú pudiera recurrir a armas nucleares en medio de reveses en el campo de batalla.

¿Qué acordó Trump con Putin tras entablar su llamada telefónica?

Las conversaciones del martes se produjeron tras una llamada telefónica entre Trump y Putin en la que el presidente estadounidense dijo que “acordaron que nuestros respectivos equipos inicien las negociaciones de inmediato”. La llamada puso fin a años de política estadounidense y puso fin al aislamiento de Moscú por su invasión de Ucrania el 24 de febrero de 2022. Después de la llamada, Trump telefoneó al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy para informarle sobre su conversación.

El domingo, Trump dijo a los periodistas que Zelenskyy “participará”, pero no dio más detalles. El presidente ucraniano dijo el lunes que su país no había sido invitado a las próximas conversaciones y que no aceptará el resultado si Kiev no participa.

Las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia “no producirán resultados”, dada la ausencia de funcionarios ucranianos, dijo Zelenskyy en una conferencia telefónica con periodistas de los Emiratos Árabes Unidos.

Zelenskyy dijo que viajaría a Turquía el lunes y a Arabia Saudita el miércoles, pero que su viaje a la nación árabe no estaba relacionado con las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia.

Los funcionarios de la UE han presionado para que el bloque, que junto con Estados Unidos ha apoyado firmemente a Kiev, tenga voz y voto en cualquier conversación de paz en Ucrania, y Zelenskyy y sus funcionarios también insistieron en que Europa debe estar presente en las negociaciones.

El lunes, Lavrov se mostró despectivo cuando se le preguntó sobre un posible papel para Europa, diciendo que “no sé qué tienen que hacer en la mesa de negociaciones”.

Cuando se le preguntó sobre las expectativas de las conversaciones en Riad, dijo que Trump y Putin en su llamada “acordaron dejar atrás ese período absolutamente anormal en las relaciones entre nuestras grandes potencias cuando detuvieron efectivamente cualquier contacto excepto algunas cuestiones técnicas y humanitarias”.

“Los presidentes coincidieron en que es necesario reanudar el diálogo sobre todas las cuestiones que se pueden resolver con la participación de Rusia y Estados Unidos”, dijo Lavrov. “Se mencionó la situación en Ucrania, así como la situación en Oriente Medio y en otras regiones del mundo que no están del todo tranquilas en este momento”.

Lavrov descartó rotundamente la posibilidad de que Moscú ceda alguna de sus ganancias territoriales como parte de un posible acuerdo, diciendo que “ni siquiera hay una idea” al respecto.

Putin exige a Zelensky retire sus tropas en regiones anexadas a Rusia

Putin ha exigido que Ucrania retire sus tropas de las cuatro regiones que Rusia anexó ilegalmente en septiembre de 2022 pero que nunca capturó por completo y que renuncie a su intento de unirse a la OTAN como parte de cualquier posible acuerdo de paz, demandas que Kiev ha rechazado.

Zelenskyy también confirmó que el enviado especial de Trump para Rusia y Ucrania, el general retirado Keith Kellogg, llegaría a Kiev el 20 de febrero para mantener “amplias conversaciones sobre garantías de seguridad”.

Zelenskyy dijo que quería llevar a Kellogg al frente y esperaba que el estadounidense llevara lo aprendido de su viaje a Ucrania a la Casa Blanca, y agregó: “Creo que después de que regrese a los Estados Unidos tendremos un entendimiento sobre cuándo tendré una reunión con el presidente Trump”.

Zelenskyy dijo que la posibilidad de abrir los recursos minerales de su país a los EU, como ha sugerido Trump , tendría que venir acompañada de un acuerdo escrito sobre garantías de seguridad para Ucrania . Ucrania y varios países europeos han insistido en que sin garantías de seguridad, Rusia podría invadir el país de nuevo, incluso si se llega a un acuerdo.

Esas garantías podrían incluir la membresía en la OTAN, a la que Hegseth echó un jarro de agua fría, armas y apoyo económico, dijo Zelenskyy.

Ucrania también ha expresado su esperanza de unirse a la UE, pero eso es complicado y podría llevar años.

* Con información de AP