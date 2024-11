¿EU buscará 'guerra contra el narco'? Trump pide a Mike Waltz que sea su asesor de seguridad nacional

El presidente electo Donald Trump ha pedido al representante federal Michael Waltz, un oficial retirado de la Guardia Nacional del Ejército y veterano de guerra, que sea su asesor de Seguridad Nacional, dijo este lunes 11 de noviembre una persona familiarizada con el asunto.

La decisión se tomó a pesar de las preocupaciones latentes en el Capitolio sobre la elección de miembros de la Cámara de Representantes, donde aún es incierta la composición final, ya que la salida de cualquier miembro republicano de la cámara baja obligaría a una nueva elección para llenar el escaño vacante. La persona habló bajo condición de anonimato para discutir el asunto antes de que Trump hiciera un anuncio formal.

Este movimiento pondría a Waltz de cara a una serie de crisis de seguridad nacional, que van desde el actual esfuerzo para proporcionar armas a Ucrania y las crecientes preocupaciones sobre la alianza entre Rusia y Corea del Norte hasta los conflictos en Medio Oriente y la búsqueda de un alto al fuego entre Israel y Hamás y Hezbolá.

Además, Mike Waltz está relacionado con una serie de polémicas que tienen que ver con México, ya que en el pasado se pronunció contra el narcotráfico.

Así fue cómo Mike Waltz pidió la entrada del Ejército de EU a México

En enero del año pasado, mientras incrementaba la crisis del fentanilo en Estados Unidos, algunos representantes republicanos dijeron que el narcotráfico debía ser combatido por el Ejército, y en ese sentido, Mike Waltz fue partícipe de una iniciativa llevada al Congreso.

Junto con Dan Crenshaw, Waltz presentó en el Congreso estadounidense una iniciativa con la que solicitaban la autorización para que las fuerzas armadas entraran a México para combatir el crimen organizado.

En dicha resolución consideraron a los cárteles de la droga como terroristas y aseguraron que “envenenaban” a miles de jóvenes estadounidenses con la venta de drogas.

Dicha iniciativa fue criticada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló a los legisladores republicanos que promovieron la entrada del Ejército como “propagandistas e invasores”, a lo que Crenshaw le cuestionó en su cuenta de X si representaba a los mexicanos o a los cárteles.

Ahora, Waltz podría tener un cargo relevante en la política de Seguridad de Donald Trump, y con ello materializar algunas de las propuestas relacionadas con la entrada de militares a México o designar a los cárteles como organizaciones terroristas, tal como en su momento lo propuso Lindsey Graham.

Las polémicas de Mike Waltz

Legislador en representación de Florida, Mike Waltz es uno de los principales defensores de Donald Trump, y a lo largo de su carrera ha mostrado una postura que además de promover una embestida contra los cárteles en México, se apoya de poner como enemigo a China.

Se lo considera agresivo con China y pidió un boicot estadounidense a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing debido a su participación en el origen del COVID-19 y su continuo maltrato a la minoría musulmana uigur.

Ha sido un duro crítico de la caótica retirada estadounidense de Afganistán y ha pedido a Estados Unidos que exija cuentas a quienes tienen responsabilidad por la muerte de los 13 militares estadounidenses en Abbey Gate y por “miles de estadounidenses y aliados tras las líneas enemigas”.

Marco Rubio sería secretario de Estado

Donald Trump ya habría decidido nombrar a Marco Rubio, legislador de Florida, será el secretario de Estado de Estados Unidos durante su gobierno, según revelaron fuentes a The New York Times.

Si bien se espera que en las próximas horas se confirme la información, Trump aún podría cambiar de opinión; sin embargo, el diario estadounidense reportó que Rubio demostró lealtad al proyecto de Trump a pesar de que no fue seleccionado para la fórmula como vicepresidente.

Con información de The Associated Press y The New York Times.