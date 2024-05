A un año de la tragedia del Titán: Millonario Larry Connor quiere ir al Titanic con este sumergible

A casi un año de que el submarino Titán implosionara en las profundidades del Atlántico Norte, de nuevo, un multimillonario quiere explorar el lugar donde naufragó el Titanic.

Se trata de Larry Connor, de 74 años, a quien le están construyendo un submarino que tiene el objetivo de llegar a las profundidades donde se encuentran restos del Titanic, según Wall Street Journal.

Connor se puso en contacto con el cofundador de Triton Submarines, Patrick Lahey. Los dos hombres pretenden explorar y realizar investigaciones científicas en el sitio, ubicado frente a la costa de Terranova.

El sumergible se está construyendo para dos personas y estará listo en el verano de 2026.“El nuestro simplemente no es un viaje al Titanic”, dijo Connor en una entrevista el martes. “Es una misión de investigación”, según consta en The New York Times.

¿Cómo será el sumergible de Connor para explorar las profundidades del mar?

El sumergible de Connor está en la fase de diseño y se le ha dado el nombre de Abyssal Explorer, una embarcación con casco acrílico que puede alcanzar profundidades de 13 mil pies.

En el sitio web de Triton se detalla que el Abyssal Explorer podrá rastrear objetos, mantener un rumbo y deslizarse hacia puntos de interés sin activar sus ocho propulsores de accionamiento directo.

‘‘Los sistemas eléctricos y mecánicos del Abyssal Explorer han sido diseñados específicamente para brindar flexibilidad e integración de equipos específicos de la misión’', se explica.

Detalla que sus alas, del tamaño de las de una gaviota, completamente desplegadas, no dañan a las especies delicadas u objetos que flotan.

Agrega que la forma hidrodinámica del sumergible, con las alas plegadas, acelera el descenso a 13 mil pies. El viaje dura menos de dos horas, mucho más rápido de lo que era posible anteriormente.

Sumergible diseñado para Larry Connor. (Sitio web de Triton).

Además, las cámaras, colocadas en las puntas de las alas, proporcionan un punto de vista externo perfecto desde el cual filmar el sumergible y sus ocupantes.

Connor también llama a su sumergible “El Explorador - Regreso al Titanic”. Todavía no se sabe cuanto costará, pero el norteamericano afirma que serán millones de dólares los invertidos para explorar el mar.

¿Quién es Larry Connor?

Connor nació en 1950, en Albany, Nueva York. Es un empresario, director de Conor Group, inversión inmobiliaria, que se ubica en Ohio.

Estudió en la Universidad de Ohio y fue propietario de Orlando Computer, entre 1982 y 1990. Después fundó Heartland Regional Power, en 2004.

Connor es miembro del Consejo Nacional del Hospital McLean, desde 2008. Cofundó First Billing Services en 2003, que brindaba soluciones de pago.

Durante la pandemia de COVID-19, en 2020, donó 1.6 millones de dólares como bonificaciones a sus asociados.