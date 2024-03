Ni sus cercanos le creen: Aliados de Vladimir Putin dudan que Ucrania esté involucrada en ataque

Si bien Vladimir Putin continúa argumentando que Ucrania pudo haber tenido un papel en el ataque de Moscú que mató a 139 personas, algunos miembros del círculo íntimo del presidente ruso no están de acuerdo con él.

No hay evidencia de participación de Ucrania, según cuatro personas con estrechos vínculos con el Kremlin. Putin estuvo presente en las discusiones en las que los funcionarios coincidieron en que no existe ningún vínculo con Kiev, pero sigue decidido a utilizar la tragedia para tratar de unir a los rusos detrás de la guerra en Ucrania, según una persona con conocimiento de la situación, que pidió no ser identificada porque el asunto es sensible.

Los funcionarios del Kremlin se sorprendieron por el fracaso de los servicios de seguridad a la hora de impedir el ataque con armas de fuego del viernes contra personas que asistían a un concierto en el Ayuntamiento Crocus de Moscú, según las personas. Casi nadie que conozcan dentro de la elite política y empresarial de Rusia cree que Ucrania estuvo detrás del ataque, dijeron las personas.

Putin ha intentado dos veces vincular a Ucrania con la peor atrocidad cometida por Moscú en más de dos décadas, incluso cuando el Estado Islámico (ISIS) se atribuyó la responsabilidad. El presidente reconoció el lunes por la noche que militantes islamistas llevaron a cabo el ataque, pero dijo a los funcionarios en comentarios televisados que “estamos interesados en quién lo ordenó”.

Estados Unidos “está tratando de convencer a sus satélites y a otros países del mundo de que, según sus datos de inteligencia, supuestamente no hay ningún rastro de Kiev en el ataque terrorista de Moscú”, dijo Putin en una reunión con sus jefes de seguridad.

Ucrania ha rechazado rotundamente cualquier participación y ha calificado el ataque como una operación de bandera falsa por parte del Kremlin, mientras que funcionarios estadounidenses dicen que Estado Islámico es el único responsable.

Los principales aliados de Putin están abordando con entusiasmo su tema. Eso está generando especulaciones de que podría aprovechar la ira pública por la tragedia para intensificar la guerra contra Ucrania, incluso ordenando posiblemente otra movilización de reservistas para unirse al ejército.

“Por supuesto, Ucrania”, dijo el martes Nikolai Patrushev, secretario del consejo de seguridad de Rusia, a los periodistas en respuesta a una pregunta sobre si el responsable era el Estado Islámico o Ucrania.

“Los terroristas y quienes están detrás de ellos -el régimen sangriento de Ucrania, Washington, Bruselas- esperan que a través de tales ataques terroristas puedan dividir nuestra sociedad”, dijo el martes Vyacheslav Volodin, presidente de la cámara baja del parlamento ruso, en un comunicado. en su sitio web. “Debemos hacer todo lo posible para garantizar que la consolidación sea aún más fuerte”.

Si bien los radicales islamistas llevaron a cabo el ataque, los servicios de inteligencia ucranianos, estadounidenses y británicos contribuyeron al mismo, dijo el martes a los periodistas Alexander Bortnikov, director del Servicio Federal de Seguridad, conocido como FSB, sin ofrecer pruebas.

“Los servicios de seguridad saben que se trata del Estado Islámico, pero después de los comentarios de Putin no tienen más remedio que seguir órdenes y demostrar que hubo participación ucraniana u occidental”, dijo Andrei Soldatov, un experto en el FSB y la inteligencia rusa.

EU advirtió sobre posibles ataques en Rusia

Estados Unidos emitió una advertencia pública el 7 de marzo sobre el riesgo de un ataque terrorista “inminente” en Moscú, incluso en conciertos, y dijo que compartía inteligencia con Rusia. Putin descartó eso como un intento de “desestabilizar nuestra sociedad” en una reunión con oficiales del FSB tres días antes del ataque de los hombres armados.

Los servicios de seguridad rusos no reaccionaron rápidamente a la advertencia de Estados Unidos y algunos funcionarios podrían ser destituidos de sus puestos en represalia, según dos personas vinculadas a las autoridades. El ataque podría provocar una reorganización en el liderazgo de las agencias de seguridad, dijeron las personas.

La tragedia ha avivado las demandas políticas para poner fin a la moratoria rusa sobre la pena de muerte que ha estado en vigor desde 1996. Hay una “discusión activa” sobre el tema, aunque corresponde a la Corte Constitucional decidir, dijo Volodin a los legisladores el martes, según el servicio de noticias Interfax.

Las dudas de Putin: ¿Por qué ISIS atacaría a Rusia?

Cuatro hombres, todos procedentes de Tayikistán, en Asia central, fueron acusados en una audiencia a puerta cerrada el domingo por la noche de llevar a cabo el ataque a la sala de conciertos y un tribunal de Moscú ordenó su detención hasta el 22 de mayo. Tres personas más fueron arrestadas el lunes y un octavo hombre fue detenido el martes.

En su reunión con los jefes de seguridad, Putin cuestionó por qué los islamistas radicales atacarían a Rusia cuando “apoya una resolución justa” del conflicto de Medio Oriente, y preguntó cómo podrían justificar la comisión de atrocidades en el mes sagrado religioso del Ramadán. También criticó al gobierno de Kiev y a sus “patrocinadores occidentales”.

El FSB detuvo a los cuatro sospechosos en la región rusa de Bryansk, alegando que se dirigían a Ucrania. Si bien no acusó directamente a las autoridades ucranianas de estar involucradas en el ataque, Putin dijo el sábado que se había preparado una “ventana” para que los hombres cruzaran la frontera.

Sin embargo, incluso su aliado más cercano, el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, pareció socavar la afirmación de Putin de que los sospechosos intentaban escapar a Ucrania.

Lukashenko dijo a los periodistas el martes que los sospechosos se dirigieron primero a Bielorrusia hasta que vieron que se había reforzado la seguridad fronteriza “por lo que dieron media vuelta y se dirigieron hacia” Ucrania, informó el servicio de noticias estatal Belta.