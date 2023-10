Elecciones EU 2024: Sin Pence, ¿quiénes quedan en la carrera por la candidatura republicana?

El exvicepresidente Mike Pence abandonó este sábado su candidatura a la nominación presidencial republicana, poniendo fin a su campaña para la Casa Blanca después de luchar por recaudar dinero y ganar terreno en las encuestas.

“Me ha quedado claro: este no es mi momento”, dijo Pence en la reunión anual de la Coalición Judía Republicana en Las Vegas. Así que después de mucha oración y deliberación, he decidido suspender mi campaña para presidente a partir de hoy”.

“Siempre supimos que esta sería una batalla cuesta arriba, pero no me arrepiento”, comentó Pence a la amistosa audiencia, que reaccionó con sorpresa audible al anuncio y le dio múltiples ovaciones de pie.

Pence es el primer candidato importante en abandonar una carrera que ha sido dominada por su exjefe convertido en rival, Donald Trump, y sus luchas subrayan cuánto ha transformado Trump el partido. Un exvicepresidente normalmente sería visto como un rival formidable en cualquier primaria, pero Pence ha tenido problemas para encontrar una base de apoyo.

El 20 de octubre, el empresario republicano Perry Johnson también suspendió su candidatura, luego de no lograr ganar terreno en la contienda. Ese día, declaró que el hecho de que no se le permitiera participar en los debates jugó un papel importante en su decisión. Acusó al Comité Nacional Republicano de usar el “poder autoritario” para mantenerlo fuera del escenario del debate a pesar de que el RNC sostuvo que no había cumplido con los requisitos necesarios para las encuestas y los donantes.

El alcalde de Miami, Francis Suárez, suspendió su campaña en agosto, y el excongresista de Texas Will Hurd se retiró a principios de este mes.

Luego del anuncio de Pence y la salida de otros republicanos, ¿quiénes quedan en la carrera por la candidatura presidencial del Partido Republicano?

Los precandidatos tienen hasta el 27 de octubre para registrarse oficialmente en las primarias presidenciales, en Nuevo Hampshire, y se espera que docenas lo hagan. El proceso es fácil: tienen que cumplir las condiciones básicas para ejercer la presidencia, llenar un formulario de una página y hacer un pago de mil dólares. En 2020, 33 demócratas y 17 republicanos se registraron. El máximo histórico fue en 1992, cuando 61 personas se registraron.

Donald Trump, ‘el favorito’

El expresidente Donald Trump buscará una vez más ser quien lidere en la Casa Blanca, en las elecciones de 2024. Apenas el 23 de octubre, llegó a Nuevo Hampshire para registrarse en las primarias presidenciales, convirtiéndose en la primera persona en haberse desempeñado como mandatario y haber realizado el proceso personalmente en más de una ocasión.

El expresidente ganó las primarias republicanas en 2016 y 2020 en Nuevo Hampshire, pero perdió el estado en las dos elecciones generales.

Trump enfrenta cuatro acusaciones penales, así como juicios civiles, por acusaciones que incluyen: inflar el valor neto de su patrimonio, registrar indebidamente pagos para comprar el silencio de mujeres durante su campaña de 2016, tratar de anular de forma ilícita su derrota electoral de 2020 y almacenar documentos confidenciales en su finca de Mar-a-Lago.

Para su campaña, Trump ha estado recurriendo a la retórica antiinmigración que impulsó su campaña de 2016, pidiendo una expansión a las restricciones de viaje desde países musulmanes y nuevas pruebas de ideología a los inmigrantes. También advirtió que aquellos que quieren perjudicar a Estados Unidos podrían estar infiltrándose por la frontera sur junto con los migrantes sudamericanos.

En varias ocasiones en su campaña pasada y en este año, Trump ha culpado frecuentemente a México de los problemas en Estados Unidos, y promete nuevos usos para la fuerza militar y acciones encubiertas si regresa a la Casa Blanca.

Una encuesta de Bloomberg News y Morning Consult detalla cómo se está desarrollando la carrera presidencial de 2024 en los siete estados indecisos que podrían decidir quién gana la Casa Blanca. Trump lidera en contiendas directas en cinco de los siete estados indecisos: Arizona, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin. Biden lidera en Nevada y está empatado en Michigan con Joe Biden, actual presidente y precandidato demócrata.

Ron DeSantis, el candidato antimigrante

Ron DeSantis, gobernador de Florida, es el contendiente considerado como el mayor rival de Trump.

El gobernador de Florida ha estado agudizando sus críticas a Trump en los últimos meses mientras busca revitalizar su campaña.

El gobernador ha destacado por sus luchas de ultraderecha sobre la raza, el aborto, el género y la migración. De hecho, su mayor desafío a largo plazo puede deberse a las políticas de extrema derecha que ha promulgado siendo gobernador de Florida: ha criticado la afluencia de migrantes latinoamericanos que intentan cruzar la frontera de EU y México, firmó leyes anti LGBT y prohibiciones de la interrupción del embarazo.

Además, Ron DeSantis ha dicho que quiere que los presuntos traficantes de drogas en la frontera entre Estados Unidos y México sean muertos a tiros.

Nikki Haley, la exembajadora y única mujer en la contienda

Nikki Haley ha tratado durante mucho tiempo de diferenciarse de sus rivales presidenciales republicanos en política exterior, salpicando sus discursos con anécdotas sobre su cargo como embajadora ante las Naciones Unidas (ONU) y las amenazas que ve de China y Rusia.

La guerra en Medio Oriente, en la que Israel ha bombardeado la Franja de Gaza en busca de ‘eliminar’ al grupo miliciano Hamás ha sacudido la política estadounidense y ha puesto en su punto de mira la carrera por las primarias.

Haley sigue muy por detrás del expresidente Trump después de dos enérgicas actuaciones en los debates, pero está tratando de posicionarse como su principal rival al establecer contrastes sobre cómo ven la responsabilidad de Estados Unidos en asuntos exteriores. Está vinculando la guerra entre Israel y Hamás a sus prioridades internas conservadoras, argumentando que tanto Israel como Estados Unidos podrían volverse vulnerables por lo que ella llama “distracciones”.

Haley y otros republicanos han argumentado que grupos extremistas “podrían cruzar la frontera sur” (desde México) para llevar a cabo un ataque similar en Estados Unidos. Si bien no hay evidencia pública de que Hamás se haya infiltrado en Estados Unidos a través de México, el Departamento de Seguridad Nacional dijo en una evaluación de amenazas nacionales este año que las personas con “posibles conexiones terroristas” continúan intentando ingresar al país.

Desde antes de la guerra, Haley ha perseguido a sus rivales en temas como el apoyo de Estados Unidos a Ucrania contra la invasión rusa y cómo Washington trata con China.

En junio, Haley criticó a Trump por ser demasiado amigable con China durante su tiempo en el cargo, y también advirtió que el débil apoyo a Ucrania “solo alentaría” a China a invadir Taiwán, un punto de vista compartido por varios de sus rivales republicanos.

La exembajadora también ha explicado su posición en contra del aborto. Ha dicho que está “a favor de la vida sin remordimientos”, y ha usado la historia sobre su esposo, quien fue adoptado.

Como legisladora estatal y gobernadora de Carolina del Sur, Haley apoyó varias medidas contra el aborto y a menudo chocó con miembros de su partido porque los calificó de insuficientemente conservadores.

Los otros aspirantes republicanos

Tim Scott

El senador de Carolina del Sur, Tim Scott, hizo historia como el primer senador negro en el sur desde la Reconstrucción. Ahora es uno de los seis candidatos republicanos negros, lo que convierte a las elecciones de 2024 en el campo primario más diverso del partido.

Scott ha tratado de diferenciar su campaña presidencial ofreciendo mensajes de optimismo y compasión, en contraste con la combatividad política de otros contendientes republicanos.

El lunes 23 de octubre, el equipo de campaña presidencial del senador Tim Scott anunció que el republicano estaba trasladando personal y dinero de New Hampshire a Iowa en un esfuerzo por mejorar su posición en el estado de las asambleas electorales a menos de tres meses de que se emitan los primeros votos de las elecciones de 2024.

Scott es mencionado rutinariamente por los probables participantes del caucus como uno de los pocos candidatos que se están considerando. Sin embargo, las encuestas de finales de verano mostraron que recibió un apoyo de un solo dígito, muy por detrás del favorito de Iowa, el expresidente Donald Trump.

Cuando se menciona la cuestión racial, Tim Scott a menudo dice que Estados Unidos no es fundamentalmente racista. Scott ha sido criticado por académicos que dicen que su rechazo al racismo sistémico, especialmente a la luz de los recientes asesinatos racistas en Florida, minimiza los obstáculos sociales y políticos más grandes que enfrentan los afroamericanos.

Asa Hutchinson

Asa Hutchinson dijo este sábado que el director de campaña de su atribulada candidatura a la nominación presidencial republicana se va, pero el exgobernador de Arkansas dijo que no se retirará de la concurrida contienda.

Hutchinson confirmó que Rob Burgess se irá el 31 de octubre, y el candidato dijo que planeaba otros cambios en su campaña. Hutchinson, quien ingresó a la carrera de 2024 en abril, ha tenido problemas para abrirse camino como candidato anti-Trump. No logró calificar para el segundo debate del partido y parece poco probable que llegue al tercero, el 8 de noviembre, cuando los participantes deben cumplir con los requisitos más estrictos hasta el momento.

Vivek Ramaswamy

El joven aspirante Vivek Ramaswamy, de 37 años, es un hombre de negocios y escritor, que carece de experiencia en el gobierno.

Es empresario de biotecnología de ascendencia hindú.

Ramaswamy ha compartido sus 10 creencias fundamentales como parte de su campaña, con “Dios es real” encabezando la lista, seguido de “Hay dos géneros”. Saltó a la fama con su libro de 2021 “Woke Inc: Inside Corporate America’s Social Justice Scam”, una crítica mordaz de las empresas que, según él, utilizan las causas de justicia social como cortina de humo para las políticas egoístas.

Hijo de inmigrantes del sur de la India, Ramaswamy creció en Cincinnati hablando tamil en casa con sus padres religiosos, quienes realizaban pujas, una forma de rituales de adoración. Escuchó historias de epopeyas hindúes, ofreció oraciones diarias a las deidades y asistió a templos en Dayton y Cincinnati. Él y su esposa, Apoorva, una médica, planean criar a sus dos hijos como hindúes.

Si bien se han planteado preguntas sobre su capacidad para atraer a los votantes cristianos conservadores, Ramaswamy dijo que tiene más en común con personas de todas las religiones que con aquellos que no tienen ninguna fe.

Con información de AP y Bloomberg.