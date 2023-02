Nikki Haley ‘reta’ a Trump y lanza su candidatura presidencial republicana para 2024

La ex gobernadora de Carolina del Sur dijo en 2021 que no se postularía en 2024 si Trump lo hacía. (Bloomberg)

Nikki Haley, ex gobernadora de Carolina del Sur y embajadora de Donald Trump ante las Naciones Unidas, anunció este martes que se postulará para la Presidencia, presentándose como la líder republicana mejor posicionada para marcar el comienzo de un nuevo capítulo para el Partido Republicano.

“Es hora de una nueva generación de liderazgo: redescubrir la responsabilidad fiscal, asegurar nuestra frontera y fortalecer nuestro país, nuestro orgullo y nuestro propósito”, dijo Haley en un video este martes anunciando su candidatura.

Haley, de 51 años, es la primera de varios republicanos que se espera que desafíen a Trump por la nominación, incluido el gobernador de Florida, Ron DeSantis, después de que el ex presidente anunciara que se postulaba nuevamente hace casi tres meses.

La ex gobernadora de Carolina del Sur dijo en 2021 que no se postularía en 2024 si Trump lo hacía. Pero sentó las bases para una carrera presidencial el año pasado, incluida la campaña activa para los candidatos republicanos en todo Estados Unidos, y dijo que el decepcionante desempeño republicano de mitad de período alteró el panorama.

Haley fue elegida por Trump para ser embajadora ante la ONU

Haley ha dicho que el momento requiere un nuevo liderazgo con el presidente Joe Biden, de 80 años, que se espera que busque un segundo mandato y Trump, de 76 años, tratando de regresar a la Casa Blanca después de perder una oferta de reelección en 2020 que fue coronada por sus partidarios librando un motín mortal en el Capitolio de Estados Unidos para anular su derrota.

“Los republicanos han perdido el voto popular en siete de las últimas ocho elecciones presidenciales. Eso tiene que cambiar”, dijo Haley en el video.

Haley, hija de inmigrantes indios, era la gobernadora más joven y de la primera minoría en el país cuando fue elegida en Carolina del Sur en 2010. Ella regularmente promociona que la tasa de desempleo del estado alcanzó un mínimo de 15 años durante su mandato con un desarrollo económico agresivo.

Fue reelegida con el 56% de los votos en 2014 y elegida por Trump en 2016 para servir como embajadora ante la ONU antes de renunciar en 2018. Haley es una de las pocas mujeres que buscan la nominación republicana, según el Center for American Women and Politics. Las más recientes fueron Elizabeth Dole en 2000, Michele Bachmann en 2012 y Carly Fiorina en 2016.

“He ganado primarias difíciles y elecciones generales difíciles”, dijo Haley en un discurso en una reunión de la Coalición Judía Republicana en noviembre pasado. “He sido el desvalido cada vez. Cuando la gente me subestima, siempre es divertido. Pero nunca he perdido una elección, y no voy a empezar ahora”.

Aún así, enfrenta una batalla cuesta arriba para destronar a su ex jefe por el manto republicano. Una encuesta del 24 de enero de Emerson College mostró a Trump con el 55% de los votos en un campo primario potencialmente concurrido, con DeSantis en el 29%, el ex vicepresidente Mike Pence en el 6% y Haley en el 3%.

El Comité Nacional Demócrata dijo que el anuncio de Haley inició lo que sería una primaria “desordenada” para los republicanos. “Todos reciban sus palomitas de maíz”, dijo en un comunicado el presidente del DNC, Jaime Harrison, quien también es de Carolina del Sur.

Otros republicanos que consideran postularse a la Casa Blanca incluyen al ex secretario de Estado Michael Pompeo; el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu; el ex gobernador de Arkansas, Asa Hutchinson; el ex gobernador de Maryland, Larry Hogan; el ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie; y el senador estadounidense Tim Scott, también de Carolina del Sur.

Trump dijo a los periodistas que viajaban con él en sus paradas de campaña en New Hampshire y Carolina del Sur el 28 de enero que Haley lo llamó recientemente para decirle que estaba considerando una candidatura a la Casa Blanca y que él le dijo que debería hacerlo.

“Hablé con ella por un rato, le dije: ‘Mira, ya sabes, ve por tu corazón si quieres postularte’”, dijo Trump, según CNN. “Ella ha dicho públicamente que ‘nunca me enfrentaría a mi presidente, fue un gran presidente’”.

El senador estadounidense Lindsey Graham de Carolina del Sur y el popular gobernador del estado Henry McMaster han respaldado a Trump, pero otros funcionarios estatales han esperado con Haley saltando y Scott considerando.

Katon Dawson, un ex presidente del Partido Republicano de Carolina del Sur que respalda a Haley, estimó que Trump tiene un sólido apoyo entre aproximadamente un tercio de los votantes republicanos. Pero eso significa que hay una oportunidad para que Haley se gane a otros republicanos e incluso elimine a algunos de los partidarios de Trump. “Se necesitan muchas agallas para ser el primero”, dijo Dawson. “Se necesita mucho nervio, y Nikki tiene ese tipo de nervio”.